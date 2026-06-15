ВС РФ ударили по спасателям в Харькове: названы имена погибших (фото)

Четыре сотрудника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области погибли в результате повторного удара российских оккупантов.

Спасатели приехали ликвидировать последствия удара по граждланскому предприятию в Харькове, и в это время враг нанесе ще один удар по этой же локации, зная, что там работают пожарники. Жертвами стали сотрудники 6-й государственной пожарно-спасательной части Харькова, сообщил глава ГСЧС Андрей Даник. Еще девять спасателей получили ранения.

Уже известны имена погибших:

Дмитрий Бойко , командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты;

, командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты; Даниил Тищенко , пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты;

, пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты; Сергей Маковецкий , пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты;

, пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты; Вадим Зинченко, водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты.

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"Они до последнего оставались в строю, исполняя свой служебный долг. Преданные присяге, мужественные и несокрушимые, они навсегда останутся в нашей памяти, памяти своих собратьев, родных, друзей и всех украинцев", — написал Даник.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, добавив, что вся семья ГСЧС склоняет головы в скорби.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что погиб также сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексей Дорожкин.

Фото: Игорь Терехов/telegram

"Вместе со спасателями он выполнял работы по ликвидации последствий обстрела, во время которого враг нанес коварный повторный удар. Алексей был одним из лучших профессионалов своего дела, всегда на месте попаданий оперативно организовывал поисково-спасательные и восстановительные работы", — рассказал чиновник.

Он пообещал, что город сделает все, чтобы поддержать семью погибшего, у которого остались жена и годовалая дочь.

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