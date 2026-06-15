"Они проигрывают": звезды отреагировали на удар россиян по Киево-Печерской лавре (фото)

Россияне нанесли удар по Киево-Печерской лавре, массированно атаковав столицу в ночь на 15 июня. Среди пострадавших зданий есть и историческое тысячелетнее наследие.

Украинские звезды уже частично отреагировали на позорный поступок врага. Фокус собрал их комментарии.

Звезды отреагировали на удар по Лавре

"Еще один ночной кошмар в столице! Проклятые ка*апы", — написал ведущий Юрий Горбунов.

"За это в аду эту мерзость гарантированно ждет отдельный котел", — отметил банкир Олег Гороховский.

"Это ужас, который происходит с нами. Берегите себя. Укрытие — единственная защита", — обратилась к украинцам Катя Осадчая.

Катя Осадчая отреагировала на удар по Лавре Фото: Instagram kosadcha

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился сбором и добавил: "За всю свою историю Свято-Успенский собор семь раз пытались разрушить. И все империи, которые это делали, исчезали. Так будет и в этот раз".

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Ярославский отреагировал на удар по Лавре Фото: Instagram

Между тем ведущий Анатолий Анатолич отметил, что цели россиян уже давно понятны: "Школы, дома, церкви. Они проигрывают на всех фронтах. Осталось единственное, что они могут и умеют — террор".

Фото: Instagram

Ведущий Андрей Бедняков показал кадры разрушений в столице и отметил: "С нами Бог", — кричали они".

Фото: Instagram

Юрист Евгений Пронин подписал фотографию Лавры в огне на английском языке: "Потому что Россия хочет мира".

Фото: Instagram

Журналист Аким Галимов отметил: "Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Русские уничтожают нашу историю так же, как советы, так же, как империя, — это все один и тот же процесс".

Фото: Instagram

Удар по Киево-Печерской лавре

В Печерском районе в ночь на 15 июня после атаки российских войск загорелась крыша Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры. В ГСЧС по состоянию на 7:19 сообщали, что продолжается ликвидация последствий после удара по территории лавры, пожар на крыше Успенского собора распространился на около 800 кв. метров,

После ночного удара российских войск местное духовенство срочно эвакуировало святыни и богослужебные предметы, древние иконы и предметы, представляющие не только церковную, но и национальную ценность.

Также ночью на удар по Киево-Печерской лавре отреагировал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Эту атаку митрополит назвал "очередным российским преступлением против человечности", против истории и христианства. Российского диктатора Владимира Путина Епифаний назвал "кремлевским антихристом".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Юрий Горбунов поздравил певца Дмитрия Монатика с днем рождения. Впрочем, их совместная фотография вызвала волну возмущения у украинцев.

Катя Осадчая призналась, что перестала бояться взрывов. Жена Юрия Горбунова рассказала, что не спускалась в укрытие, а "пулеметные очереди" слушала, лежа прямо в постели.

Кроме того, в Киево-Печерской лавре заявили об угрозе для росписей, фресок и иконостаса Успенского собора после пожара.