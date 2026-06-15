"Вони програють": зірки відреагували на удар росіян по Києво-Печерській лаврі (фото)

Росіяни завдали удару по Києво-Печерській лаврі, масовано атакувавши столицю в ніч на 15 червня. Серед постраждалих будівель є й історична тисячолітня спадщина.

Українські зірки вже частково відреагували на ганебний вчинок ворога. Фокус зібрав їхні коментарі.

Зірки відреагували на удар по Лаврі

"Ще один нічний жах в столиці! Прокляті ка*апи", — написав ведучий Юрій Горбунов.

"За це в пеклі на цю мерзоту гарантовано чекає окремий казан", — зазначив банкір Олег Гороховський.

"Це жах, який відбувається з нами. Бережіть себе. Укриття єдиний захист", — звернулася до українців Катя Осадча.

Катя Осадча відреагувала на удар по Лаврі Фото: Instagram kosadcha

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський поширив збір та додав: "За свою історію Свято-Успенський собор 7 разів намагалися зруйнувати. І всі імперії, які це робили, зникали. Так буде і цей раз".

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Ярославський відреагував на удар по Лаврі Фото: Instagram

Тим часом ведучий Анатолій Анатоліч зазначив, що цілі росіян вже давно зрозумілі: "Школи, будинки, церкви. Вони програють по всіх фронтах. Лишилося єдине, що вони можуть і вміють — терор".

Фото: Instagram

Ведучий Андрій Бєдняков показав кадр руйнування у столиці та зазначив: "С намі Бог" кричали вони".

Фото: Instagram

Юрист Євген Пронін підписав фото Лаври у вогні англійською: "Тому що Росія хоче миру".

Фото: Instagram

Журналіст Акім Галімов зазначив: "Національний заповідний "Києво-Печерська лавра". Росіяни нищать нашу історію так само, як совєти, так само, як імперія, це все один процес".

Фото: Instagram

Удар по Києво-Печерській лаврі

У Печерському районі в ніч на 15 червня після атаки росіян загорівся дах Успенського собору на території Києво-Печерської лаври. У ДСНС станом на 7:19 повідомляли, що триває ліквідація наслідків після удару по території лаври, пожежа на даху Успенського Собору поширилася на близько 800 кв. метрів,

Після нічного удару росіян місцеве духовенство терміново евакуювало святині і богослужбові предмети, стародавні ікони та речі, які мають не лише церковну, а й національну цінність.

Також уночі на удар по Києво-Печерській лаврі відреагував настоятель Православної церкви України Епіфаній. Цю атаку митрополит назвав "черговим російським злочином проти людяності", проти історії та християнства. Російського диктатора Володимира Путіна Епіфаній назвав "кремлівським антихристом".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Юрій Горбунов привітав з днем народження співака Дмитра Монатика. Втім, їхнє спільне фото викликало хвилю обурення в українців.

Катя Осадча зізналася, що перестала боятися вибухів. Дружина Юрія Горбунова розповіла, що не спускалася в укриття, а "кулеметні черги" слухала, лежачи прямо в ліжку.

Крім того, у Києво-Печерській лаврі заявили про загрозу для розписів, фресок та іконостаса Успенського собору після пожежі.