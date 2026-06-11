У Запоріжжі чоловік напав з ножем на поліцейських: його ліквідували (фото)

Троє співробітників поліції отримали ножові поранення під час спроби затримати фігуранта кримінального провадження за місцем його проживання у Запоріжжі.

Інцидент стався у Заводському районі міста близько 15:40 сьогодні, 11 червня, повідомили в Національній поліції України.

Як повідомили у прес-службі, під час проведення слідчих дій чоловік раптово напав на правоохоронців, застосував сльозогінний газ і завдав ножових поранень трьом поліцейським.

Незважаючи на всі вимоги правоохоронців припинити протиправні дії, фігурант не зупинявся і, як стверджують у поліції, створював безпосередню загрозу життю та здоров’ю співробітників Нацполіції.

Один із співробітників поліції ліквідував фігуранта Фото: Нацполiцiя Украiни

"Щоб запобігти смертельній небезпеці, один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю. В результаті отриманого поранення нападник помер", — заявили у відомстві.

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Поранених поліцейських госпіталізували, і зараз медики надають їм необхідну допомогу.

Розслідування у цій справі триває.

Нагадаємо, 26 травня мер міста П'ятихатки у Дніпропетровській області Гілал Ісаєв отримав важке ножове поранення в груди від місцевого фермера, після чого той втік з місця злочину.

Коли підозрюваного затримали, він пояснив, що стало причиною його вчинку.