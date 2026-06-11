В Запорожье мужчина напал с ножом на полицейских: его ликвидировали (фото)

Три сотрудника полиции получили ножевые ранения при попытке задержать фигуранта уголовного производства по месту его жительства в Запорожье.

Инцидент произошел в Заводском районе города около 15:40 сегодня, 11 июня, сообщили в Национальной полиции Украины.

Как сообщили в пресс-службе, во время проведения следственных действий мужчина внезапно напал на правоохранителей, применил слезоточивый газ и нанес ножевые ранения трем полицейским.

Несмотря на все требования правоохранителей прекратить противоправные действия, фигурант не останавливался и, как утверждают в полиции, создавал непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудников Нацполиции.

"Для предотвращения смертельной опасности один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие. В результате полученного ранения нападающий скончался", — заявили в ведомстве.

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Раненых полицейских госпитализировали, и сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Расследование по делу продолжается.

Напомним, 26 мая мэр города Пятихатки в Днепропетровской области Гилал Исаев получил тяжелое ножевое ранение в грудь от местного фермера, после чего тот сбежал с места преступления.

Когда подозреваемого задержали, он объяснил, что стало причиной его поступка.