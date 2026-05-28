Нападение на мэра Пятихаток: подозреваемый обяснил, из-за чего ударил ножом чиновника

26 мая мэр города Пятихатки в Днепропетровской области Гилал Исаев получил тяжелое ножевое ранение в грудь от местного фермера, после чего тот сбежал с места преступления.

На следующий день полиция региона сообщила, что разыскала и задержала мужчину, подозреваемого в покушении на убийство чиновника.

Для установления местонахождения и задержания нападающего были задействованы все подразделения полиции области. В ходе спецоперации подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний мужчина.

Фото: Нацполиция Украины

Он после совершенного покинул место происшествия на автомобиле и скрывался от правоохранителей, пытаясь избежать ответственности.

Как рассказали в областной прокуратуре, причиной конфликта между чиновником и подозреваемым стал вопрос относительно самовольного использования коммунальной собственности.

Відео дня

Мужчине уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Гилал Исаев по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, во Львове мужчина напал на военнослужащего ТЦК с ножом.

Также сообщалось, что мэра города в Одесской области задержали на взятке в $35 тысяч.