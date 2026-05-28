Напад на мера П'ятихаток: підозрюваний пояснив, через що вдарив ножем посадовця

26 травня мер міста П'ятихатки у Дніпропетровській області Гілал Ісаєв дістав важке ножове поранення в груди від місцевого фермера, після чого той утік із місця злочину.

Наступного дня поліція регіону повідомила, що розшукала і затримала чоловіка, підозрюваного в замаху на вбивство чиновника.

Для встановлення місцезнаходження та затримання нападника були задіяні всі підрозділи поліції області. Під час спецоперації підозрюваного затримали. Ним виявився 58-річний чоловік.

Фото: Нацполiцiя Украiни

Він після скоєного покинув місце події на автомобілі та переховувався від правоохоронців, намагаючись уникнути відповідальності.

Як розповіли в обласній прокуратурі, причиною конфлікту між чиновником і підозрюваним стало питання щодо самовільного використання комунальної власності.

Чоловікові вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Гілал Ісаєв, як і раніше, перебуває в лікарні у важкому стані.

