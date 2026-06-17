Россия пять раз ударила по Запорожью: горит жилой дом и торговый центр (фото, видео)

Вечером 16 июня российские войска нанесли как минимум пять ударов по Запорожью, в результате чего в городе вспыхнули пожары, а также уже есть один погибший.

В городе повреждены жилые дома и учебное заведение, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"В результате вражеского удара пострадало учебное заведение. Взрывная волна выбила окна", — написал Федоров.

Поврежденное здание учебного заведения в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Впоследствии он уточнил, что пострадала также и другая гражданская инфраструктура города.

"В результате вражеского удара произошёл пожар в жилом доме и торговом центре. Трое человек обратились за помощью к медикам", — отметил Федоров.

По его словам, россияне нанесли по городу пять ударов, в результате чего на момент публикации материала было известно об одном погибшем.

Відео дня

Последствия удара ВС РФ по Запорожью Фото: Запорожская ОВА

Напомним, 15 июня россияне атаковали зоопарк в Харькове.

"Фокус" также сообщал о том, что в Запорожье мужчина напал с ножом на полицейских.