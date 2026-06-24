ЗС РФ завдали удару авіабомбою по центральному пляжу в Запоріжжі: є постраждалі (фото, відео)

Вдень 24 червня російська окупаційна армія знову завдала удару по Запоріжжю керованими авіабомбами.

Принаймні один із ударів, завданих ворогом після 16:00, припав на центральний пляж, де на момент атаки відпочивали люди, зокрема й діти, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Спочатку було відомо про чотирьох постраждалих, серед яких троє неповнолітніх. Серед них — 14-річна дівчина. За кілька хвилин потому голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до шести.

Також пошкоджень зазнали припарковані автомобілі та заклад громадського харчування, який не працював.

У місцевих пабліках пишуть, що до міста влучили кілька КАБів, зокрема в районі Хортиці. У соцмережах, а також ЗОВА публікують кадри диму після вибухів.

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Незадовго до авіаударів росіяни атакували Запорізький район за допомогою безпілотників. У Таврійському дрон влучив у цивільний автомобіль, вбивши водія. Його пасажирки — жінки віком 60 та 68 років — отримали поранення. Їм надають допомогу медики.

Сьогодні ж російські терористи завдали удару безпілотником по кінотеатру в Конотопі Сумської області. У момент атаки неподалік гралися діти. Відомо про чотирьох поранених.

Вчора після атаки шахіда в Одесі загинула дівчина, яка відпочивала на пляжі. Осколок безпілотника влучив їй у шию.

Також повідомлялося, що 19 червня Харків зазнав атаки з боку КАБів. Є постраждалі.