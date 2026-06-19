ЗС РФ завдали удару по Харкову авіабомбами: серед постраждалих — діти (фото)

Ніч на 19 червня видалася важкою для Харкова та Харківської області. Ворог направив на місто КАБи.

О 03:43 ночі мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання бомби у Холодногірському районі.

Одне з влучень сталося у складську будівлю, внаслідок чого зафіксовано руйнування та масштабну пожежу. На місці події досі тривають роботи з ліквідації пожежі та розбирання завалів, а психологи ДСНС надають допомогу місцевим мешканцям.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Станом на ранок відомо, що постраждали дев’ять осіб, четверо з яких — діти, а також пошкоджено понад 40 приватних будинків.

Також понівечено надвіреі будівлі та легкові автомобілі.

Окрім Харкова, росіяни атакували Дергачівську, Золочевську та Малоданилівську громади. Також постраждали приватні будинки та господарські споруди в Богодухові та Богодухівському районі. Наслідки російської агресії зафіксовані в Харківському, Лозовському, Куп’янському та Богодухівському районах.

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За добу ЗС РФ запустили по місту та області 11 КАБів, 6 ударних дронів "Герань-2", 8 "Молній", 5 FPV-дронів і ще стільки ж дронів, тип яких наразі встановлюється.

Раніше повідомлялося, що 15 липня російські окупанти обстріляли дронами центральний зоопарк у Харкові, постраждали тварини.

Також ми повідомляли, що четверо співробітників Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області загинули внаслідок повторного удару російських окупантів. П’ятий загиблий — співробітник Департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міської ради.