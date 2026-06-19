ВС РФ ударили по Харькову авиабомбами: среди пострадавших — дети (фото)

Ночь на 19 июня выдалась тяжелой для Харькова и Харьковской области. Враг направил на город КАБы.

В 03:43 ночи мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании бомбы в Холодногорском районе.

Одно из попаданий произошло в складское здание, в результате чего зафиксированы разрушения и масштабный пожар. На месте происшествия до сих продолжаются работы по ликвидации пожара и разбору завалов, а психологи ГСЧС оказывают помощь местным жителям.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

По состоянию на утро известно, что пострадали девять человек, четверо из которых дети, а также повреждены более 40 частных домов.

Также повреждены дворовая застройка и легковые автомобили.

Кроме Харькова россияне атаковали Дергачевскую, Золочевскую и Малоданиловскую общины. Также пострадали частные дома и хозяйственные сооружения в Богодухове и Богодуховском районе. Последствия российской агрессии зафиксированы в Харьковском, Лозовском, Купянском, Богодуховском районах.

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За сутки ВС РФ выпустили по городу и области 11 КАБов, 6 ударных дронов "Гернаь-2", 8 "Молний", 5 FPV-дронов и еще столько же дронов, тип которых сейчас устанавливается.

Ранее сообщалось, что 15 июя российские оккупанты обстреляли дронами центральный зоопарк в Харькове, пострадали животные.

Также мы писали, что четыре сотрудника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области погибли в результате повторного удара российских оккупантов. Пятый погибший — сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета.