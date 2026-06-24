Поруч гралися діти: ЗС РФ завдали удару по кінотеатру в Конотопі (відео)

24 червня опівдні російська армія атакувала центр Конотопа в Сумській області щонайменше двома дронами. Один із ударів припав саме на кінотеатр.

Мер міста Артем Семеніхін повідомив, що в цей момент у будівлі могли перебувати люди. Крім того, незадовго до нападу біля фонтану біля кінотеатру гралися діти.

В результаті вибуху постраждали щонайменше двоє перехожих. Чоловікові відірвало ногу, ще одна жінка отримала поранення.

Він розповів, що в момент удару на лавці біля театру сиділи мама з дитиною. Жінка встигла сховати доньку, яка дуже злякалася і забула на лавці улюблену іграшку.

Семеніхін повідомив, що іграшку віднесли до мерії і що її можна забрати.

"Москва паде!" — пообіцяв він.

Про удар по центру Конотопа підтвердив і голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, медики надають всю необхідну допомогу тяжкопораненому чоловікові.

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Пізніше Семеніхін повідомив, що кількість постраждалих зросла: також поранено жінку та 11-річну дитину.

Годину тому ворог атакував АЗС у Сумах. Троє людей отримали поранення, автомобілі пошкоджено.

Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Нагадаємо, що РФ почала атакувати автомагістраль Харків-Суми.

Також повідомлялося, що росіяни зруйнували залізничний вокзал у Шостці.