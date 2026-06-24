Рядом играли дети: ВС РФ ударили по кинотеатру в Конотопе (видео)

Днем 24 июня в полдень российская армия атаковала центр Конотопа в Сумской области минимум двумя дронами. Один из ударов пришелся прямо по кинотеатру.

Мэр города Артем Семенихин сообщил, что в этот момент внутри здания могли быть люди. Кроме того, незадолго до атаки возле фонтана у кинотеатра играли дети.

В результате взрыва пострадали минимум двое прохожих. Мужчине оторвало ногу, еще одна женщина ранена.

Позже он рассказал, что в момент удара на лавочке возле театра сидели мама с ребенком. Женщина успела спрятать дочку, которая очень испугалась и забыла на лавочке любимую игрушку.

Семенихин сообщил, что игрушку отнесли в мэрию, и что ее можно забрать.

"Москва падет!" — пообещал он.

Удар по центру Конотопа подтвердил и глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, тяжело раненому мужчине медики оказывают всю необходимую помощь.

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Фото: Сумская ОВА/ Telegram

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