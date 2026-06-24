Рядом играли дети: ВС РФ ударили по кинотеатру в Конотопе (видео)
Днем 24 июня в полдень российская армия атаковала центр Конотопа в Сумской области минимум двумя дронами. Один из ударов пришелся прямо по кинотеатру.
Мэр города Артем Семенихин сообщил, что в этот момент внутри здания могли быть люди. Кроме того, незадолго до атаки возле фонтана у кинотеатра играли дети.
В результате взрыва пострадали минимум двое прохожих. Мужчине оторвало ногу, еще одна женщина ранена.
Позже он рассказал, что в момент удара на лавочке возле театра сидели мама с ребенком. Женщина успела спрятать дочку, которая очень испугалась и забыла на лавочке любимую игрушку.
Семенихин сообщил, что игрушку отнесли в мэрию, и что ее можно забрать.
"Москва падет!" — пообещал он.
Удар по центру Конотопа подтвердил и глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, тяжело раненому мужчине медики оказывают всю необходимую помощь.
Часом ранее враг атаковал АЗС в Сумах. Ранения получили три человека, повреждены авто.
Напомним, РФ начала атаковать автотрассу Харьков-Сумы.
Также сообщалось, что россияне разрушили железнодорожный вокзал в Шостке.