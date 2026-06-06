Ответ на удары ВСУ: РФ начала атаковать автотрассу Харьков-Сумы, — "Флеш" (фото)

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что с начала июня ВС РФ начали удары по автотрассе "Сумы-Харьков". По его мнению, такие действия россиян являются ответом на "логистический локдаун" ВСУ на ВОТ украинского юга.

ВС РФ начали атаки дронами этого транспортного сообщения между двумя областными центрами с начала июня. Об этом "Флеш" написал в своем Telegram.

"К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. С начала месяца противник начал атаковать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами", — говорится в тексте.

"Флеш" указывает, что ВС РФ атакует трассу Харьков-Сумы с начала июня Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Флеш" добавляет, что россияне выбрали участок в районе города Богодухов Харьковской области. Эта локация расположена около 20 км от государственной границы, чем пользуются ВС РФ.

"Флеш" указывает, что ВС РФ атакует трассу Харьков-Сумы с начала июня Фото: Скриншот

"Просьбы к водителям — быть внимательными в этой ситуации звучат бессмысленно. Надо думать, что делать", — резюмировал советник министра обороны.

Відео дня

Ранее Фокус сообщал о том, как оккупанты закрыли трассы на ВОТ из-за дронов. Под запрет попало движение 18 пригородных поездов на отдельных участках оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

Впоследствии стало известно, что в Санкт-Петербурге после атаки дронов закрыли для транспорта Кронштадт. В российском городе приостанавливали или меняли движение ряда автобусных маршрутов.