Відповідь на удари ЗСУ: РФ почала атакувати автотрасу Харків-Суми, — "Флеш" (фото)

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що з початку червня ЗС РФ розпочали удари по автотрасі "Суми-Харків". На його думку, такі дії росіян є відповіддю на "логістичний локдаун" ЗСУ на ТОТ українського півдня.

ЗС РФ розпочали атаки дронами цього транспортного сполучення між двома обласними центрами з початку червня. Про це "Флеш" написав у своєму Telegram.

"На жаль, важливість атак на логістику розуміємо не лише ми. З початку місяця противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами", — йдеться в тексті.

"Флеш" вказує, що ЗС РФ атакує трасу Харків-Суми з початку червня Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Флеш" додає, що росіяни обрали ділянку в районі міста Богодухів Харківської області. Ця локація розташована близько 20 км від державного кордону, чим користуються ЗС РФ.

"Флеш" вказує, що ЗС РФ атакує трасу Харків-Суми з початку червня Фото: Скриншот

"Прохання до водіїв — бути уважними в цій ситуації звучать безглуздо. Треба думати, що робити", — резюмував радник міністра оборони.

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Раніше Фокус повідомляв про те, як окупанти закрили траси на ТОТ через дрони. Під заборону потрапив рух 18 приміських поїздів на окремих ділянках окупованих частин Луганської та Донецької областей.

Згодом стало відомо, що в Санкт-Петербурзі після атаки дронів закрили для транспорту Кронштадт. В російському місті призупиняли або змінювали рух низки автобусних маршрутів.