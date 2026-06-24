ВС РФ ударили авиабомбой по центральному пляжу в Запорожье: есть пострадавшие (фото, видео)

Днем 24 июня российская оккупационная армия снова атаковала Запорожье управляеміми авиабомбами.

Минимум один из ударов, осуществленных врагом после 16:00, пришелся по центральному пляжу, где в момент атаки отдыхали люди, в том числе и дети, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Сначала было известно о четырех пострадавших, в том числе трех несовершеннолетних. Среди них — 14-летняя девушка. Несколько минут спустя глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что количество раненых выросло до шести.

Также повреждения получили припаркованные авто и заведение общественного питания, которое не функционировало.

В местных пабликах пишут, что в город прилетело несколько КАБов, в том числе в районе Хортицы. В соцсетях, а также ЗОВА публикуют кадры дыма после взрывов.

Відео дня

Незадолго до ударов авиабомбами, россияне атаковали Запорожский район беспилотниками. В Таврийском дрон попал по гражданскому авто, убив водителя. Его пассажирки, женщины 60 и 68 лет ранены. Ими занимаются медики.

Сегодня же российские террористы ударили беспилотником по кинотеатру в Конотопе Сумской области. В момент атаки неподалеку играли дети. Известно о четырех раненых.

Вчера после атаки шахеда в Одессе погибла девушка, которая отдыхала на пляже. Осколок беспилотника попал ей в шею.

Также сообщалось, что 19 июня под атакой КАБов оказался Харьков. Есть пострадавшие.