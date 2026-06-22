Росіяни атакували Україну дронами та ракетами: є загиблі у Запоріжжі та на Одещині

В ніч на 22 червня ЗС РФ продовжили тероризувати мирні міста України. Росіяни запустили дрон по приватному будинку у Запоріжжі, а ракетою "Іскандер" атакували підприємство у Одеській області.

У понеділок вранці стало відомо про наслідки чергового обстрілу росіян. Фокус зібрав все, що відомо.

Атака на Запоріжжя – росіяни вбили жінку

Внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя поранень зазнали три людини, ще одна жінка загинула. Серед поранених 11-річний хлопчик. Він перебуває під наглядом медиків.

Росіяни вдарили дроном по центру міста Фото: Запорізька ОВА

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що через удар російського безпілотника по приватному сектору обласного центра загорівся будинок. Коли рятувальники прибули на місце, то стало відомо, що там залишається жінка, але врятувати її не вдалось: "На жаль, підтверджена загибель жінки, що перебувала у будинку, зруйнованому ворожим безпілотником".

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Одеську область росіяни атакували "Іскандером"

Ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер" по території сільськогосподарського підприємства. Внаслідок атаки сталося займання автотехніки та паливних ємностей. Зруйновано складське приміщення.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє постраждало. Інформація щодо постраждалих та наслідків ворожої атаки уточнюється.

Центр Харкова атакували дронами

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі на рівні 22-го поверху, почалась пожежа.

"Після удару загорівся фасадний матеріал, однак займання вже згасло. Вибито близько десяти вікон. Попередньо, постраждалих немає", — розповів очільник міста.

Росіяни атакували судно з Туреччини

Також стало відомо, що росіяни вдарили БпЛА по іноземному судну: ВМС України евакуювали екіпаж суховантажу.

Росіяни атакували цивільне судно Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Під атакою опинилося турецьке судно VICTRESS під прапором Панами, на ньому спалахнула масштабна пожежа.

На борту перебували 9 членів екіпажу — громадян Єгипту, Туреччини та Індії: є втрати внаслідок атаки.

Нагадаємо, тим часом стало відомо, що під час нічної атаки безпілотників на Крим, ймовірно, було атаковано будівлю Федеральної служби безпеки РФ, розташовану в Армянську.

Окрім Армянська, у ніч на 22 червня безпілотники також атакували Феодосію в Криму, після чого у місті зникла електроенергія. Вибухи лунали у районі Таврійської ТЕС та у Сімферополі.