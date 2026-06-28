У Києві прогриміли вибухи: росіяни атакують столицю балістикою, здійнявся дим

Уночі 28 червня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни запустили балістичні ракети на столицю.

Щонайменше 5 сильних вибухів чули мешканці столиці на тлі атаки. У Києві працювали сили протиповітряної оборони, повідомив мер Віталій Кличко.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко.

Повітряну тривогу на тлі загрози оголосили у низці північних, центральних та східних областей. Повітряні сили попереджали про загрозу балістички з півночі, а також фіксували кілька швидкісних цілей у напрямку Києва.

Карта повітряних тривог станом на 02:00 годину Фото: скрін

Журналіст Андрій Смолій повідомив, що у Києві після російських ударів почалася пожежа, а також здійнявся дим. Однак офіційних даних з приводу наслідків на момент публікації не було.

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Попередньо, ворог застосував близько 5 балістичних ракет для обстрілу столиці, зазначають моніторингові канали. Пускові установки росіян були активними на момент атаки у Брянській та Курській області РФ. Однак подробиці нічного обстрілу згодом розкриють Повітряні сили.

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Нагадаємо, 26 червня в ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки у кількох населених пунктах в Одеській області стався блекаут.

Також 25 червня росіяни атакували Київ балістикою: уламки російських ракет впали у Дарницькому районі столиці.