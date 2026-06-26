На Одещині через атаку РФ в кількох населених пунктах стався блекаут, – ОВА

В Ізмаїльській райдержадміністрації повідомили, що росіяни атакували інфраструктуру Вилківської міської територіальної громади.

Російські військові в ніч проти 26 червня атакували енергетичну і цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Кілька населених пунктів знеструмлені, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"В Ізмаїльському районі через пошкодження об'єкту енергетики тимчасово без світла залишилися кілька населених пунктів. Енергетики вже приступили до відновлюваних робіт. Також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. В результаті атаки спалахнув котеджний будинок. На жаль, одна людина постраждала", – розповів Кіпер.

В Ізмаїльській райдержадміністрації уточнили, що удар був завданий по інфраструктурі у Вилківській міській територіальній громаді, без світла залишилися Вилкове і частина населених пунктів громади.

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що внаслідок атаки РФ по АЗС у Білгород-Дністровському районі спалахнула будівля операторської і загорівся газовоз

Російські військові постійно атакують ударними БпЛА, ракетами та бомбами українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

У Кремлі заперечують, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення.

Нагадаємо, Росія також запустила балістичні ракети по Києву. Жителі столиці почули кілька вибухів та бачили, як російські ракети зхбивають у небі.

Тим часом журналісти повідомляють, що існуючий режим російського диктатора Володимира Путіна може не пережити вогневого падіння та логістичної ізоляції тимчасово окупованого півострова Крим.