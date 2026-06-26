Крим — вирішальне поле битви: режим Путіна в РФ не переживе падіння півострова, — The Hill

Існуючий режим російського диктатора Володимира Путіна може не пережити вогневого падіння та логістичної ізоляції тимчасово анексованого півострова Крим.

РФ неспроможна перемогти Україну у звичайній конвенційній війні, зазначили американські експерти з питань національної безпеки та військової розвідки Марк Тот і полковник у відставці Джонатан Світ у колонці для The Hill.

Тот і Світ пояснили, що Москва витрачає до 50% державного бюджету на військові потреби, втрачаючи щомісяця до 35 тисяч солдатів, що підриває стабільність держави. Навіть ключові кремлівські пропагандисти, як-от Володимир Соловйов, відкрито висловлюють занепокоєння через брак фінансування для будівництва захисних споруд навколо стратегічних мостів.

На думку американських аналітиків, ситуація для окупаційних військ на півострові стрімко погіршується завдяки методичній багатодоменній кампанії, яку Сили оборони України розбудовували з перших місяців повномасштабного вторгнення.

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Марк Тот та Джонатан Світ констатували, що у 2025 та 2026 роках українська стратегія принесла чіткі результати: під постійним вогневим контролем ЗСУ опинилися системи протиповітряної оборони, нафтобази та об'єкти енергетичної інфраструктури по всьому півострову.

Ситуація дійшла до критичної межі, коли через регулярні нальоти половина Криму залишилася без електропостачання, а окупаційна влада була змушена повністю заборонити продаж бензину цивільному населенню, запровадивши жорстке нормування пального. Сухопутний коридор через окуповані території півдня також фактично заблокований для безпечного використання через постійну роботу українських безпілотників.

Експерти підкреслили, що Крим залишається вирішальним полем битви у цій війні. Водночас, за їх словами, для стратегічної перемоги Україні навіть немає потреби негайно повертати півострів фізично. Достатньо зробити його непридатним для подальшого військового використання Росією.

Цей процес завершиться остаточним руйнуванням Керченського мосту вартістю 4 мільярди доларів.

Зважаючи на колосальне символічне та військове значення півострова для Кремля, Марк Тот та Джонатан Світ висловлюють серйозний сумнів у тому, що Володимир Путін зможе зберегти свою владу та вижити політично після повної втрати контролю над Кримом.

Нагадаємо, 24 червня Володимир Зеленський заявив, що Україна прорахувала операцію в Криму та чекає особливу зброю від Заходу.

Фокус також писав про те, що російська влада масово вивозить дітей із Криму.