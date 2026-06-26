Существующий режим российского диктатора Владимира Путина может не пережить обстрелов и логистической изоляции временно аннексированного полуострова Крым.

Россия не способна победить Украину в обычной конвенциональной войне, отметили американские эксперты по вопросам национальной безопасности и военной разведки Марк Тот и полковник в отставке Джонатан Свит в своей колонке для The Hill.

Тот и Свит пояснили, что Москва тратит до 50 % государственного бюджета на военные нужды, теряя ежемесячно до 35 тысяч солдат, что подрывает стабильность государства. Даже ключевые кремлевские пропагандисты, такие как Владимир Соловьев, открыто выражают обеспокоенность из-за недостатка финансирования для строительства защитных сооружений вокруг стратегических мостов.

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По мнению американских аналитиков, ситуация для оккупационных войск на полуострове стремительно ухудшается благодаря методичной многодоменной кампании, которую Силы обороны Украины развертывали с первых месяцев полномасштабного вторжения.

Марк Тот и Джонатан Свит отметили, что в 2025 и 2026 годах украинская стратегия принесла очевидные результаты: под постоянным огневым контролем ВСУ оказались системы противовоздушной обороны, нефтебазы и объекты энергетической инфраструктуры по всему полуострову.

Ситуация достигла критической отметки, когда из-за регулярных налетов половина Крыма осталась без электроснабжения, а оккупационные власти были вынуждены полностью запретить продажу бензина гражданскому населению, введя жесткое нормирование топлива. Сухопутный коридор через оккупированные территории юга также фактически заблокирован для безопасного использования из-за постоянной работы украинских беспилотников.

Эксперты подчеркнули, что Крым остается решающим полем сражения в этой войне. В то же время, по их словам, для стратегической победы Украине даже не нужно немедленно возвращать полуостров физически. Достаточно сделать его непригодным для дальнейшего военного использования Россией.

Этот процесс завершится окончательным разрушением Керченского моста стоимостью 4 миллиарда долларов.

Учитывая колоссальное символическое и военное значение полуострова для Кремля, Марк Тот и Джонатан Свит выражают серьезные сомнения в том, что Владимир Путин сможет сохранить свою власть и выжить в политическом плане после полной потери контроля над Крымом.

Напомним, 24 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина просчиталась с операцией в Крыму и ожидает поставки особого оружия от Запада.

Фокус также писал о том, что российские власти массово вывозят детей из Крыма.