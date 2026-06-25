"Це не евакуація": російська влада масово вивозить дітей із Криму

На окупованому півострові призупинено роботу всіх закладів організованого відпочинку для дітей. Тому частину юних туристів розвертають на півдорозі, а тих, хто вже опинився у Криму, терміново намагаються повернути додому. При цьому влада уникає слова "евакуація".

Хоча окупований Крим періодично піддавався атакам ЗСУ, а логістика вже була порушена, підконтрольні Москві кримські власті ще на початку червня анонсували оздоровлення в регіоні сотень тисяч дітей – які проживають як у Росії, так і на окупованих російською армією територіях України. "Крим.Реалії" повідомляє, що на закупівлю відомчих дитячих путівок було витрачено мільйони рублів.

До дефіциту бензину додалися проблеми з енергосистемою: у ніч на 25 червня було здійснено напад на Таврійську ТЕС поблизу Сімферополя. У Ялті, Севастополі та інших населених пунктах відключили світло. Коли припиниться блекаут — невідомо.

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Призначений Росією глава півострова Сергій Аксьонов повідомив про скорочення кількості поїздів "Таврія", що курсують з Росії до Криму та назад. Він написав у соцмережах, що до Криму та з Криму щодня курсуватимуть лише сім поїздів, причому вони доїжджатимуть лише до станції Керч-Південна. Раніше українські військові повідомили про знищення мосту на перегоні Керч-Джанкой.

"Інші поїзди, що курсують цього сезону, скасовуватимуться поступово, протягом двох тижнів", — написав Аксьонов.

Крім того, у Криму, як і раніше, немає пального у вільному продажу, а з півострова намагаються виїхати сотні автомобілів. Через збільшення кількості ударів українських військ по російській логістиці організований дитячий відпочинок у Криму став неможливим, але при цьому прийом і розміщення дітей у кримських дитячих таборах і санаторіях у червні тривали.

Про "призупинення" дитячого відпочинку до 1 вересня Аксьонов оголосив лише 22 червня, після чого було призупинено бронювання місць, прийом та розміщення дітей у кримських закладах відпочинку та оздоровлення, а також розміщення дітей для участі у спортивних та інших заходах. Це рішення він пояснив необхідністю "забезпечення громадської безпеки".

Одними з перших почали масово вивозити дітей із дитячого центру "Артек", причому під контролем спецслужб. Однак батьки малолітніх туристів кажуть, що все відбувається хаотично.

"Масштаб цієї х***ні виявився набагато серйознішим, ніж ми думали. Табори в Криму офіційно закривають повністю. Зміни — під ніж, путівки анульовані. Наш поїзд розвернули в Краснодарі, і там почалося справжнє пекло. Уявіть: натовп дітей висаджують на перон, усі батьки одночасно кидаються скуповувати квитки назад – каси спустошуються! Усе викуплено. Мої хлопці тинялися на вокзалі з 00:00 ночі до першої години дня. Понад півдоби на ногах, без сну, з рюкзаками, поки ми дивом не вирвали їм квитки на зворотний поїзд", – розповідає у соцмережах батько двох дітей із Тульської області.

"Ваші діти хоча б у "Артеку" переночували, і ви не пережили того, що інші батьки, чиїх дітей повернули назад. У когось діти цілу добу голодні їздили автобусами по Криму, намагаючись переїхати міст назад", — написала росіянка в одному з пабліків.

Частина дітей на момент оприлюднення указу Аксьонова вже перебувала на під'їзді до "Артеку" — автобуси з ними "розвертали біля воріт" дитячого центру, пишуть у соцмережах. Деяким батькам довелося висаджувати своїх дітей з поїздів у Краснодарському краї після двох діб у дорозі.

У деяких російських регіонах, зважаючи на ситуацію в Криму, чиновники самі відмовляються від відправлення неповнолітніх на півострів. Влада Ямало-Ненецького автономного округу скасувала оздоровчі тури до дитячого табору "Мандарин" у селищі Піщане Бахчисарайського району. Раніше чиновники закупили дитячі путівки до цього табору на суму 130 мільйонів рублів. За словами директора департаменту молодіжної політики регіону Наїля Хайрулліна, причиною такого рішення стало "загострення ситуації" у Криму.

Однак при цьому російська влада уникає слова "евакуація" і стверджує, що відпочивати на півострові з дітьми, як і раніше, можна.

"В'їзд до Криму абсолютно вільний, виїзд теж, жодних заборон, обмежень чи, тим більше, евакуацій немає. Крим просто робить тимчасову паузу на літо саме щодо таборів. Сімейний відпочинок з дітьми – без змін", – стверджує радниця Сергія Аксьонова Ольга Курлаєва.

Журналісти нагадали, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підконтрольна Москві влада Криму запевняла, що мешканцям півострова "ніщо не загрожує", але згодом визнала, що не може гарантувати їм повну безпеку.

Нагадаємо, що "Фокус" розповідав про те, що відбувається в окупованому Криму: там є проблеми не лише з бензином, а й з продуктами.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час саміту G7-2026 було досягнуто домовленості щодо особливої зброї, яка змусить Росію припинити війну, та розповів про ретельно сплановані удари по тимчасово окупованому Криму.