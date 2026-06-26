В Измаильской райгосадминистрации сообщили, что россияне атаковали инфраструктуру Вилковской городской территориальной общины.

В ночь на 26 июня российские военные атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. Несколько населенных пунктов остались без электричества, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"В Измаильском районе из-за повреждения объекта энергетики временно остались без света несколько населенных пунктов. Энергетики уже приступили к восстановительным работам. Также повреждения получила гражданская инфраструктура. В результате атаки загорелся коттедж. К сожалению, один человек пострадал", – рассказал Кипер.

В Измаильской райгосадминистрации уточнили, что удар был нанесен по инфраструктуре в Вилковской городской территориальной громаде; без света остались Вилково и часть населенных пунктов громады.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в результате атаки РФ на АЗС в Белгород-Днестровском районе загорелось здание операторской и загорелся газовоз

Российские военные постоянно наносят удары с помощью ударных БПЛА, ракет и бомб по украинским городам и гражданской инфраструктуре во всех регионах Украины.

Украинские власти и международные организации квалифицируют эти удары как военные преступления Российской Федерации и подчеркивают, что они носят целенаправленный характер.

В Кремле отрицают, что российская армия в ходе полномасштабной войны наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Украины, убивая мирное население.

Напомним, что Россия также нанесла ракетный удар по Киеву. Жители столицы услышали несколько взрывов и видели, как российские ракеты взрывались в небе.

Между тем журналисты сообщают, что существующий режим российского диктатора Владимира Путина может не пережить обстрелов и логистической изоляции временно оккупированного полуострова Крым.