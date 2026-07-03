ВС РФ обстреляли центр Сум с помощью КАБ и дронов: трое погибших, более 10 раненых (фото, видео)

Вечером 3 июля ВС РФ нанесли удар шестью управляемыми авиабомбами и дронами по городу Сумы. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура, поступают сообщения о погибших и тяжелораненых.

По состоянию на 22:40 известно о как минимум трёх погибших в результате российской атаки. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"В эпицентре удара — многоэтажное здание, магазин и дорога. На месте было много людей. Дети", — отметил чиновник, добавив, что атака была совершена на одной из центральных улиц областного центра.

Кроме того, г-н Григоров сообщил, что всех раненых доставляют в больницы. На данный момент известно о тяжелораненом 13-летнем ребенке, которого также доставили в больницу.

Последствия обстрела города Сумы вечером 3 июля Фото: Кордон.Медіа

Исполняющий обязанности мэра города Сумы Артем Кобзар сообщил об обстреле города вооружёнными силами РФ. По его словам, снаряд попал в один из жилых комплексов, а на месте происшествия работают спасатели.

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Издание "Кордон.Медиа" отмечает, что среди трёх погибших есть ребёнок. Число раненых в областном центре после атаки ВС РФ составляет 10 человек.

Позже в Сумской ОВА сообщили о смерти тяжелораненого пострадавшего. На данный момент число погибших в результате российского нападения составляет четыре человека, 20 человек уже госпитализированы, половина из них — "с тяжелыми ранениями, часть находится в операционных".

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ уничтожила гуманитарный склад Украинского Красного Креста. В результате удара организация лишилась сотен тысяч единиц гуманитарной помощи и крайне важного оборудования общей стоимостью более 79 млн гривен.

Впоследствии стало известно, что кабы РФ разрушили одну из крупнейших птицефабрик Европы. В результате удара на предприятии возник масштабный пожар, а производственный комплекс получил значительные повреждения.