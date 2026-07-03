ЗС РФ обстріляли по центру Сум КАБами і дронами: троє загиблих, понад 10 поранених (фото, відео)

Ввечері 3 липня ЗС РФ здійснили удар шістьма КАБ і дронами по місту Суми. В результаті атаки постраждала цивільна інфраструктура, повідомляється про загиблих і важкопоранених.

Станом на 22:40 відомо про щонайменше трьох загиблих внаслідок російської атаки. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"В епіцентрі удару – багатоповерхівка, магазин і дорога. На місці було багато людей. Діти", — вказав посадовець, додавши, що атака була здійснена по одній із центральних вулиць облцентра.

Також пан Григоров повідомив, що всіх поранених транспортують до лікарень. Наразі відомо про важкопоранену 13-річну дитину, яку також відправили до лікарні.

Наслідки обстрілу міста Суми ввечері 3 липня Фото: Кордон.Медіа

Виконувач обов'язків мера міста Суми Артем Кобзар повідомив про обстріл міста ЗС РФ. За його словами, влучання сталося в одну із житлових забудов, а на місці події працюють рятувальники.

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Видання "Кордон.Медіа" зазначає, що серед трьох загиблих є дитина. Кількість поранених у облцентрі після атаки ЗС РФ складає 10 чоловік.

Згодом в Сумській ОВА повідомили про смерть важкопораненої людини. Наразі число загиблих унаслідок російської атаки складає четверо осіб, 20 людей уже госпіталізовані, половина з них – "із важкими пораненнями, частина перебуває в операційних".

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ знищила гуманітарний склад Українського Червоного Хреста. Внаслідок удару організація втратила сотні тисяч одиниць гуманітарної допомоги та критично важливе обладнання загальною вартістю понад 79 млн гривень.

Згодом стало відомо, що КАБи РФ зруйнували одну з найбільших птахофабрик Європи. Внаслідок удару на підприємстві виникла масштабна пожежа, а виробничий комплекс зазнав значних руйнувань.