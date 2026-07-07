У Криму атаковані енергетичні об'єкти і позиції С-400: OSINTери звітують про нові удари (фото)
Система NASA FIRMS фіксує пожежі одразу у кількох районах окупованого Криму, що спалахнули внаслідок атаки на півострів. Під ударом зокрема опинилися важливі енергетичні об'єкти окупантів.
Сильна пожежа зокрема спалахнула у районі потужної електропідстанції 110 кВ "Саки" та залізничної станції. Про це пише моніторинговий канал "Крымский ветер".
"Теплові сигнатури відзначені на території ПС 110 кВ "Саки" та залізничної станції Саки", — зазначають аналітики, коментуючи дані супутникових знімків.
У Сакському районі вчергове під атакою опинилася підстанція 330 кВ "Західно-Кримська". Аналітики зазначають, що об'єкт є вузловим елементом системи передачі та розподілу електроенергії Криму на шляху від електростанцій до кінцевих споживачів. Станція обслуговує центральну та західну частини півострова, де зафіксована значна кількість російських військових об'єктів.
OSINT-аналітики каналу Exilenova+ повідомляють, що також була атакована позиція російського зенітного ракетного комплексу С-400. Там, відповідно до супутникових даних, сталося займання.
На північ від окупованої Керчі також фіксується займання у морі. OSINTери припускають, що могло бути атаковане судно, хоча подробиць щодо цього наразі немає.
Окрім того, аналітики фіксують пожежу на автозаправній станції в окупованому Мелітополі Запорізької області. Проте даних щодо наслідків на момент публікації не було.
Варто наголосити, що поки російська окупаційна влада не коментувала інформації щодо наслідків нових атак по об'єктах у Криму.
Нагадаємо, у ніч на 7 липня Москву масовано атакували дрони: мер Собянін заявляв про нібито збиття десятків цілей, що летіли на столицю РФ.
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