"Це вже цілий бізнес": у Криму через відключення світла відкрили "пункти незламності" (відео)

У тимчасово окупованому Криму після масштабних перебоїв з електропостачанням почали з'являтися "пункти незламності" для зарядки телефонів і доступу до Wi-Fi. Водночас через пошкодження енергетичної інфраструктури без світла залишилися десятки населених пунктів, а в окремих районах також виникли перебої з водопостачанням.

На одному з відео, яке оприлюднив Telegram-каналом та OSINT-спільнотою Exilenova+, показано пункт, де жителі можуть зарядити мобільні телефони та скористатися Wi-Fi. Автор відео звертає увагу, що біля нього збираються люди, та з подивом зазначає, що це вже стало окремим "бізнесом".

"Дивіться, який прикол. У Криму з'являються пункти для зарядки телефонів і Wi-Fi. Думаю, саме тому тут збираються люди. Виявляється, тут уже цілий бізнес. Оце так!" — каже чоловік на відео.

Як повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на очільницю окупаційної адміністрації Алушти Галину Огнєву, електропостачання на Південному березі Криму та в Сімферополі тимчасово відключили через пошкодження високовольтної лінії електропередач.

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Водночас раніше призначений Росією глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявляв, що тимчасові відключення електроенергії пов'язані з оперативною обстановкою після пошкодження об'єктів інфраструктури.

За інформацією окупаційного підприємства "Крименерго", після ударів по інфраструктурі без електропостачання залишилися 18 районів і міст тимчасово окупованого Криму.

Крім того, на півострові виникли перебої з водопостачанням. За даними окупаційного підприємства "Вода Криму", 7 липня через аварійно-ремонтні роботи на мережах було обмежено подачу води в низці населених пунктів.

Загалом, обмеження торкнулися окремих районів Сімферополя, Алушти, Бахчисарая, Білогірська, Джанкоя, Євпаторії, Керчі, Армянська, Красноперекопська, Щолкіного, Сак, Феодосії та низки інших населених пунктів, де окупаційні служби проводять аварійно-відновлювальні роботи на мережах електро- та водопостачання.

Ба більше, анонімний активіст із Сімферополя у коментарі виданню Крим.Реалії заявив, що з 6 липня російська окупаційна влада посилила обмеження електропостачання в кримській столиці після ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, відключення зачепили навіть ті райони, де раніше світло не вимикали.

Активіст стверджує, що після нічного вибуху 6 липня, внаслідок якого, за його словами, була уражена підстанція "Сімферополь", дефіцит електроенергії лише посилився. Він зазначив, що попри заяви окупаційної влади про відсутність блекауту, значна частина жителів півострова тривалий час залишається без електропостачання, а в окремих районах люди живуть без світла вже кілька діб.

За словами співрозмовника, через постійні відключення магазини змушені використовувати генератори та скорочувати продаж швидкопсувних продуктів. Він також стверджує, що місцеві жителі невдоволені тим, що окупаційна влада не забезпечила належний захист енергетичної інфраструктури та не розгорнула пункти підтримки, де люди могли б хоча б зарядити телефони.

Нагадаємо, система NASA FIRMS зафіксувала масштабні пожежі у кількох районах тимчасово окупованого Криму після атаки на півострів. За даними моніторингових ресурсів, під ударом опинилися, зокрема, електропідстанції "Саки" та "Західно-Кримська", а також позиція російського зенітного ракетного комплексу С-400.

Також Фокус писав, що українські дрони уразили танкери тіньового флоту РФ, які перевозили пальне до тимчасово окупованого Криму, приблизно за 15 кілометрів від Керчі. За даними аналітиків Defense Express, безпілотники безперешкодно подолали маршрут у 300–600 кілометрів, пролетівши поблизу Кримського мосту та районів із потужною російською системою ППО, яка не змогла їм завадити.