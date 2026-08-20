"Света нет нигде": в оккупированном Крыму произошел тотальный блэкаут

В ночь на 20 августа на всей территории временно оккупированного Крыма пропало электричество. Перед этим в ряде городов были слышны взрывы.

Сначала сообщалось, что Керчь, Феодосия, Симферополь и Севастополь остались без света, однако затем стало известно об отключении электроэнергии по всему полуострову. Об этом сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер".

"UPD. В Крыму полный блэкаут, света нигде нет", — пишут аналитики.

Мониторинговые каналы сообщили о полном отключении электричества в Крыму в ночь на 20 августа

До этого мониторинговые каналы сообщали о фиксации движения большого количества беспилотников в различных районах Крыма. В Саках, Керчи, Нижнегорском районе и Феодосии около полуночи были слышны взрывы и активная деятельность мобильных огневых групп оккупантов.

По данным партизанского движения "АТЕШ", сильные взрывы на фоне атаки дронов также прогремели в Симферополе и Севастополе. В Симферополе также наблюдалось пламя в районе ГРЭС.

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Между тем оккупационные власти Крыма на момент публикации никак не прокомментировали масштабное отключение электричества на полуострове. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев лишь предупреждал об угрозе беспилотников, однако последствия взрывов никак не комментировал.

Стоит отметить, что это не первый блэкаут в Крыму за последнее время. В июле масштабные перебои с электричеством продолжались на полуострове более трех суток, жители жаловались на перебои с водоснабжением и отсутствие запасов продуктов, в то время как власти заявляли о налаживании ситуации.

Напомним, что в ночь на 20 августа отключения электроэнергии также произошли в некоторых районах Киева и в Броварах после российского ракетного обстрела.