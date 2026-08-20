Дроны нанесли удар по НПЗ в Нижнекамске и нефтяному терминалу в Краснодарском крае РФ (видео)

Ранним утром 20 августа беспилотники достигли Республики Татарстан в России и атаковали крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Также известно о "налетах" в других регионах РФ.

В Нижнекамске расположен один из крупнейших и самых современных нефтехимических и нефтеперерабатывающих узлов России, который и мог подвергнуться атаке дронов сегодня. Об этом сообщили OSINT-каналы.

"Нижнекамск, момент "прилета" по НПЗ", — писали аналитики, публикуя кадры попадания по предприятию. На видеороликах, которые распространяются в сети, видно задымление в районе объекта.

Атака дронов на НПЗ в Нижнекамске

Стоит отметить, что в Нижнекамске действуют два крупнейших предприятия — "ТАНЕКО" (принадлежит "Татнефти") и "ТАИФ-НК". Оба предприятия играют важную роль в топливно-энергетической инфраструктуре РФ.

В то же время на момент публикации никаких подтверждений атаки на НПЗ в Нижнекамске не было. Известно, что воздушная тревога из-за угрозы беспилотников в регионе была объявлена ещё около 03:00. Сообщалось об угрозе дронов для Нижнекамска, Заинска, Набережных Челнов и Елабуги.

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В Краснодарском крае РФ подвергся нападению нефтяной терминал

Также этой ночью беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. OSINT-каналы сообщают, что под атакой также оказались объекты нефтяной инфраструктуры России. Известно, что БПЛА, в частности, атаковали нефтяной терминал "Таманьгазнефть" в порту Тамани.

Пока неизвестно, к каким последствиям привела эта атака.

Дроны атаковали нефтяной терминал "Таманьгазнефть"

Кроме того, по данным OSINT-аналитиков, беспилотники также нанесли удар по электрической подстанции "Тамань" мощностью 500 кВ.

Напомним, в ночь на 20 августа во временно оккупированном Крыму произошел полный блэкаут: в сети писали, что свет пропал по всему полуострову.

Кроме того, в ночь на 19 августа беспилотники атаковали один из крупнейших заводов по производству взрывчатых веществ в России, расположенный в Нижегородской области.