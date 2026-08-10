Дрони атакували Татарстан і Макіївку: спалахнули пожежі, що відомо про наслідки (відео)

У Татарстані в РФ і тимчасово окупованій Макіївці вночі повідомили про атаку безпілотників. У Нижньокамську мешканці чули вибухи й проліт дронів, а в Макіївці повідомляють про пожежу в ТЦ "Галактика" та ураження енергетичної інфраструктури.

Атаку на Нижньокамськ підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко

Також про це повідомили місцеві мешканці та інформаційні ресурси. За попередніми даними, у Нижньокамську чули вибухи та фіксували проліт безпілотників.

Також повідомляється про удар по "Нижнекамскнефтехиму" — великому нафтохімічному підприємству в Татарстані. Завод входить до структури російської компанії "Сибур".

"Нижнекамскнефтехим" є одним із найбільших нафтохімічних підприємств Росії та входить до десятки світових виробників синтетичного каучуку. Завод випускає понад 120 видів продукції, зокрема каучуки, пластики, мономери та поліефіри. Синтетичний каучук використовують, зокрема, у виробництві шин, а пластики — у будівництві, медицині та виготовленні споживчих товарів.

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Інформація про можливі влучання, пожежі чи інші наслідки атаки наразі уточнюється.

За даними російського агентства ТАСС, унаслідок масованої атаки безпілотників на Нижньокамськ є загиблі. Про це повідомила пресслужба глави Татарстану. Кількість загиблих у повідомленні не уточнюється.

Також вночі під атакою була тимчасово окупована Макіївка Донецької області. OSINT-канали повідомляють про масштабну пожежу в торговому центрі "Галактика".

Торговий центр "Галактика" — це колишній "Епіцентр", який після окупації Макіївки перейшов під контроль російської влади.

Крім того, повідомляється про ураження енергетичної інфраструктури. Даних про точну кількість пошкоджень або постраждалих немає.

Інформація про наслідки атаки в Макіївці наразі уточнюється, українська сторона ще не підтвердила атаку.

Нагадаємо, вночі 8 серпня в Росії пролунали вибухи на двох нафтопереробних заводах — Сизранському та Ільському НПЗ.

Раніше Фокус повідомляв про серію вибухів у Сизрані Самарської області, де також виникла пожежа на місцевому НПЗ. За кілька днів до цього Сизранський завод уже зазнавав атаки безпілотників.