Дрони долетіли до Самарської області: у Сизрані повторно атакований та горить НПЗ

Раніше цей НПЗ у Самарській області вже був атакований у липні. І після пожежі так і не поновив роботу.

Повідомлення про атаку жителям Сизрані надіслали близько другої години ночі. Чи лунала тривога – невідомо. Але незабаром стали з'являтися фото і відео з палаючим НПЗ. Фокус зібрати все, що відомо.

НПЗ у Сизрані так і не відновив роботу Фото: Exilenova+

Незабаром OSINT-канали стали повідомляти, що горить НПЗ "Роснефти", який входить до Самарської групи НПЗ Росії.

Раніше цей НПЗ атакували 12 липня, і він повністю зупинявся.

НПЗ у Сизрані горить Фото: Соцсети

Українські удари по російським НПЗ вивели з ладу понад 30% фактичних та понад 45% номінальних потужностей Росії з переробки нафти.

Частина заводів досі повністю не відновила роботу, а деякі, включаючи підприємства в Кірішах, Туапсе, Самарі та Сизрані, на момент аналізу зовсім не переробляли нафту.

Відео дня

Цікаво, але після ударів по НПЗ та паливної кризи, у Росії почали масово продавати автозаправки.

За останній місяць у відкритих джерелах з'явилось понад 150 оголошень про продаж АЗС. Вартість виставлених на продаж об'єктів варіюється від 1 до 150 млн. рублів.

Серед продавців виявилися не лише власники незалежних заправок, а й представники великих нафтових компаній, включаючи "Газпром" та "Лукойл".

Нагадаємо, до ранку 4 серпня безпілотники атакували Московську область Росії. Серія вибухів прогриміла зокрема у місті Чехов, розташованому за приблизно 50 кілометрів від Москви.

Також дрони долетіли до Ленінградської області Росії. У мережі пишуть про атаку на черговий логістичний хаб компанії Wildberries.