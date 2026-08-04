Дроны долетели до Самарской области: в Сызрани повторно атакован и горит НПЗ

Ранее этот НПЗ в Самарской области уже был атакован в июле. И после пожара так и не восстановил работу.

Уведомления об атаке жителям Сызрани прислали около двух часов ночи. Звучала ли тривога – неизвестно. Но вскоре встали появляться фото и видео с пылающим НПЗ. Фокус собрат все, что известно.

НПЗ в Сызрани так и не восстановил работу Фото: Exilenova+

Вскоре OSINT-каналы стали сообщать, что горит НПЗ "Роснефти", который входит в Самарскую группу НПЗ России.

Ранее этот НПЗ атаковали 12 июля и он полностью останавливался.

НПЗ в Сызрани горит Фото: Соцсети

Украинские удары по российским НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей России по переработке нефти.

Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые — включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани — на момент анализа вовсе не перерабатывали нефть.

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Интересно, но после ударов по НПЗ и топливного кризиса, в России начали массово продавать автозаправки.

За последний месяц в открытых источниках появилось более 150 объявлений о продаже АЗС. Стоимость выставленных на продажу объектов варьируется от 1 до 150 млн рублей.

Среди продавцов оказались не только владельцы независимых заправок, но и представители крупных нефтяных компаний, включая "Газпром" и "Лукойл".

Напомним, к утру 4 августа беспилотники атаковали Московскую область России. Серия взрывов прогремела в частности в городе Чехов, расположенном в примерно 50 километрах от Москвы.

Также дроны долетели до Ленинградской области России. В сети пишут об атаке на очередной логистический хаб компании Wildberries.