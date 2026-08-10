Дроны атаковали Татарстан и Макеевку: вспыхнули пожары, что известно о последствиях (видео)

В Татарстане (Россия) и во временно оккупированной Макеевке ночью сообщили о нападении беспилотников. В Нижнекамске жители слышали взрывы и пролет дронов, а в Макеевке сообщают о пожаре в ТЦ "Галактика" и повреждении энергетической инфраструктуры.

Атаку на Нижнекамск подтвердил руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко

Об этом также сообщили местные жители и информационные ресурсы. По предварительным данным, в Нижнекамске слышали взрывы и фиксировали пролет беспилотников.

Также сообщается об ударе по "Нижнекамскнефтехиму" — крупному нефтехимическому предприятию в Татарстане. Завод входит в структуру российской компании "Сибур".

"Нижнекамскнефтехим" — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России, входящее в десятку мировых производителей синтетического каучука. Завод выпускает более 120 видов продукции, в том числе каучуки, пластмассы, мономеры и полиэфиры. Синтетический каучук используется, в частности, в производстве шин, а пластмассы — в строительстве, медицине и производстве потребительских товаров.

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Информация о возможных попаданиях, пожарах или других последствиях атаки в настоящее время уточняется.

По данным российского агентства ТАСС, в результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск есть погибшие. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана. Число погибших в сообщении не уточняется.

Также ночью подверглась атаке временно оккупированная Макеевка в Донецкой области. OSINT-каналы сообщают о масштабном пожаре в торговом центре "Галактика".

Торговый центр "Галактика" — это бывший "Эпицентр", который после оккупации Макеевки перешел под контроль российских властей.

Кроме того, поступают сообщения о повреждениях энергетической инфраструктуры. Данных о точном количестве повреждений или пострадавших нет.

Информация о последствиях атаки в Макеевке в настоящее время уточняется, украинская сторона пока не подтвердила факт атаки.

Напомним, ночью 8 августа в России прогремели взрывы на двух нефтеперерабатывающих заводах — Сизранском и Ильском НПЗ.

Ранее Фокус сообщал о серии взрывов в Сизране Самарской области, где также произошёл пожар на местном НПЗ. За несколько дней до этого Сизранский завод уже подвергся атаке беспилотников.