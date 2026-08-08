В российском Сызране слышны взрывы: под атакой дронов находится местный НПЗ (видео)

В городе Сызрань Самарской области РФ прогремела серия взрывов, после которых начался пожар. По сообщениям местных жителей, взрывы и пожар начались на местном НПЗ.

В настоящее время на энергетико-топливном объекте города разразился крупный пожар. Об этом сообщает мониторинговый проект Exilenova+.

Также известно, что в местах попадания дронов возник значительный пожар. Ранее в ряде областей РФ объявляли об угрозе атак дронов и ракет. На данный момент местные власти пока не комментируют последствия атаки.

Российское издание Astra подтверждает факт возгорания на местном НПЗ. Там также сообщают, что с полуночи 8 августа в Самарской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее Фокус сообщал о серии взрывов в Москве. Один из очевидцев рассказал, что громкий звук раздался в офисе в центре столицы, после чего его друзья из разных районов Подмосковья также сообщили об этом.

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Впоследствии стало известно, что в Брянске прогремел взрыв. Предварительно сообщается о крупном пожаре в районе складских помещений.