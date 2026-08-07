В Москве прогремел мощный взрыв: в квартирах задрожали окна, — росСМИ (видео)

Утром 7 августа жители различных районов Москвы и Подмосковья услышали громкий звук, от которого в некоторых домах задрожали окна и стены. Очевидцы сообщали о громком "бах" примерно в 11:00–11:17.

Об этом сообщила ASTRA.

По словам читателей издания, звук одновременно слышали в разных частях Москвы, в частности в центре, на севере и юге города. Один из очевидцев рассказал, что громкий звук раздался в офисе в центре столицы, после чего его друзья из разных районов Подмосковья также сообщили о нём.

Другие жители Москвы рассказывали, что звук был настолько сильным, что задрожали окна. Его слышали на улицах Варшавской и Домодедовской, а также во многих районах столицы. При этом очевидцы не видели, что именно вызвало громкий звук.

Об этом также сообщил канал 360.ru. По данным источника издания, причиной громкого звука стал переход самолета Су-35 на сверхзвуковую скорость. Звук слышали в разных районах Москвы и Подмосковья примерно в 11:15, больше всего сообщений поступило с юго-запада столицы РФ.

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О громком звуке также сообщали жители Солнцевого, проспекта Вернадского и Коммунарки. Ранее на ряде Telegram-каналов столичного региона появились сообщения о звуке неизвестного происхождения.

По данным российского канала "Осторожно, новости", громкий звук слышали даже в Тульской области. В районе Парка Победы в Москве от него задрожали окна, а очевидцы описывали его как звук, похожий на взрыв.

Громкий звук также услышали жители Домодедова, Чехова, Серпухова и города Московского в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. На звук отреагировали автомобили. Жительница Можайского района рассказала, что услышала сразу два громких удара:

"Такое ощущение, что прямо над головой в дом что-то влетело, и земля задрожала", — сказала она.

Громкий звук зафиксировали и в населённых пунктах, расположенных дальше от Москвы. В частности, его слышали примерно в 60 км от столицы на Симферопольском шоссе. Очевидцы отмечали, что звук отличался от работы ПВО. Громкий хлопок также слышали на границе Московской и Тульской областей.

Власти Москвы и Московской области на момент публикации не прокомментировали громкий звук, который слышали жители Москвы и Подмосковья.

Напомним, 5 августа в российском Королеве Московской области произошел пожар в одном из корпусов Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), входящего в комплекс Центра управления полётами "Роскосмоса". В госкорпорации заявили, что возгорание локализовано, а причины пожара предстоит установить.

Кроме того, 3 августа в бизнес-центре "Москва-Сити" в Москве объявили эвакуацию всех башен, а в зданиях включили сирены и отключили лифты. Позже в МЧС заявили, что признаков задымления не обнаружили, а Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил о возможном случайном нажатии сигнальной кнопки.