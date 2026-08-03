В "Москва-Сити" звучат сирены: в высотке отключили лифты и начали эвакуацию (видео)

Людей вывели из всех башен бизнес-центра "Москвы-Сити" по неизвестной причине.

В бизнес-центре "Москва-Сити" объявили эвакуацию. Внутри небоскребов звучат сирены. Сначала людей выводили из башни "Федерация". После появилась информация, что эвакуировали все башни. Об этом сообщает издание MSK1.RU.

"Есть эвакуация. Говорят всем выходить", — сказали в справочной башни "Федерация".

Как пишет Telegram-канал "Осторожно, Москва", в бизнес-центре объявили эвакуацию всех зданий. Канал со ссылкой на очевидца пишет, что паники внутри нет. Лифты в зданиях отключили.

В экстренные службы поступила заявка из "Москвы-Сити". По предварительным данным, причиной сигнализации могла стать пыль от строительных работ на 25 этаже.

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В МЧС по Москве сообщили, что проверили здание и не обнаружили признаков задымления.

Позже этот же канал сообщил, что "ничего серьезного" в башне "Федерация" не случилось, пожара там не было. Причиной эвакуации стало случайное нажатие сигнальной кнопки на 11-м этаже здания. Проверить эту информацию невозможно. Официальных данных нет.

Напомним, 1 августа в 2,5 км от Кремля произошел взрыв в ресторане, где, предположительно отмечал юбилей российский генерал Александр Чайко.

Также Фокус писал, что в России в Туле покушались на руководителя компании по производству беспилотников Андрея Черезова. Неизвестный несколько раз выстрелил в предпринимателя в подъезде его дома, после чего скрылся.