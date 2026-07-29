В России совершили покушение на руководителя компании-разработчика БПЛА: что известно

В российской Туле совершено покушение на генерального директора компании-разработчика беспилотников Андрея Черезова. Неизвестный несколько раз выстрелил в предпринимателя в подъезде жилого дома, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщают российские СМИ, покушение произошло в Туле. По предварительной информации, нападавший заранее подкараулил генерального директора компании, занимающейся разработкой беспилотных летательных аппаратов, Андрея Черезова, на лестничной площадке в подъезде.

Когда предприниматель вошёл в дом, киллер открыл по нему огонь, произведя три выстрела. После этого стрелок покинул место преступления и скрылся.

Черезова с огнестрельными ранениями госпитализировали. По информации российских СМИ, он жив и получает медицинскую помощь.

В настоящее время российские правоохранительные органы разыскивают нападавшего и выясняют все обстоятельства покушения. Официальных подробностей о мотивах преступления или личности стрелка пока не обнародовано.

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