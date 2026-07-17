Покушение на Ермолаева: СБУ восстановила запись взрыва в Монако, снятую исполнителями (видео)

СБУ восстановила видеозапись, которую пытались уничтожить подозреваемые по делу о покушении на убийство в Монако. На записи запечатлен момент совершения преступления, а следствие продолжает собирать новые доказательства и выявлять всех причастных к его организации и совершению.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который опубликовал соответствующее видео на своем Telegram-канале. По словам Кравченко, в рамках расследования покушения на убийство в Княжестве Монако продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на получение новых доказательств и установление всех обстоятельств преступления.

Он отметил, что одним из ключевых доказательств по делу стала видеозапись с камеры наблюдения, которую исполнители заранее установили недалеко от места совершения преступления. По замыслу подозреваемых, камера должна была зафиксировать момент выполнения заказа и подтвердить его результат.

Відео дня

После совершения преступления эта видеозапись была удалена, однако специалистам Службы безопасности Украины удалось её восстановить. Как подчеркнул генеральный прокурор, именно профессиональная работа сотрудников СБУ позволила сохранить важное доказательство, которое подозреваемые пытались уничтожить.

Кравченко также поблагодарил оперативных сотрудников СБУ, Национальной полиции, следователей и прокуроров за профессиональную и слаженную работу в ходе расследования.

Он заверил, что правоохранительные органы продолжают работать над установлением роли каждого причастного к преступлению и сбором всей доказательной базы.

"Продолжаем работать над установлением всех обстоятельств преступления, роли каждого причастного и привлечением виновных к ответственности. Ни одно доказательство не останется без внимания следствия. Продолжаем работу", — написал прокурор.

Стоит отметить, что на обнародованном видео запечатлен человек, похожий на лицо, которое ранее разыскивали правоохранительные органы по этому делу. Он одет в черную одежду и панаму, что, вероятно, должно было помочь скрыть его личность.

На записи этот человек оставляет возле дома черный пакет, после чего спокойно удаляется с места происшествия. Уже через несколько секунд раздается взрыв. При этом незадолго до взрыва в дом заходят трое человек — мужчина, женщина и, вероятно, подросток.

Взрыв в Монако — что об этом известно

Напомним, что вечером 29 июня возле жилого дома в Монако прогремел взрыв, который, по данным СМИ, мог быть покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В результате взрыва сам Ермолаев получил серьёзные ранения, а женщина, которую СМИ идентифицировали как Анну Насобину, получила самые тяжёлые травмы — она лишилась обеих ног. Также пострадал 13-летний мальчик.

Впоследствии, 3 июля, прокуратура Монако сообщила об установлении личности подозреваемого в совершении взрыва и покушения на Вадима Ермолаева. Уже через 36 часов после инцидента правоохранители идентифицировали предполагаемого исполнителя, а впоследствии выдали ордер на его арест и объявили в отношении него "красное уведомление" Интерпола.

Подозреваемой по делу оказалась 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская, проживающая в Германии. Однако уже 6 июля под Киевом обнаружили тело этой женщины с признаками огнестрельного ранения. В правоохранительных органах заявили, что по этому делу уже задержали двух подозреваемых. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки, другой — бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Кроме того, на днях Вадим Ермолаев впервые прокомментировал покушение на себя. В заявлении, распространенном через своих адвокатов, он утверждает, что, по его мнению, к организации взрыва могут быть причастны действующие сотрудники Главного управления разведки Украины. В то же время бизнесмен поблагодарил президента Владимира Зеленского за внимание к этому делу.