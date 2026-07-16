"Их целью было убить нас троих": бизнесмен Ермолаев обвинил украинскую разведку во взрыве в Монако

Бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого в конце июня было совершено покушение в Княжестве Монако, заявил, что к организации взрыва якобы причастны действующие сотрудники Главного управления разведки Украины. При этом бизнесмен выразил благодарность президенту Владимиру Зеленскому.

Ермолаев впервые высказался о покушении на него в машинописном письме, направленном украинской юридической фирмой Dynasty Law & Investment, которая представляет его интересы. Это письмо также заверил его адвокат, сообщило 15 июля французское издание Nice Matin.

О чем говорится в письме Ермолаева

В нём говорится, что предоставленные Ермолаеву и его защитникам материалы расследования якобы указывают на непосредственную причастность к организации взрыва действующих офицеров ГУР.

"С учетом материалов расследования, которые нам были предоставлены, мы убеждены, что действующие офицеры Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины, известного под аббревиатурой ГУР, непосредственно причастны к этой попытке убийства. Имеющиеся на данный момент данные также дают основания полагать, что операция не ограничивается лишь исполнителями и непосредственными организаторами, а охватывает офицеров ГУР, некоторые из которых, как считается, имеют тесные связи с нынешним или бывшим руководством службы", — цитирует СМИ письмо.

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Ермолаев также указал в письме, что полностью осознает серьезность своих обвинений, однако считает, что они должны стать предметом всестороннего расследования, поскольку покушение было совершено на территории европейской страны.

"Если действующие сотрудники разведывательной службы используют свое служебное положение, ресурсы или связи для организации убийства семьи на территории Европы, то это уже не просто преступление против моих близких. Это вопрос международной безопасности и доверия к институтам", — говорится в письме Ермолаева.

В ГУР пока не прокомментировали эти обвинения бизнесмена.

Почему бизнесмен поблагодарил Зеленского

Несмотря на обвинения, выдвинутые в адрес одной из украинских спецслужб, Ермолаев также выразил благодарность Владимиру Зеленскому. Он заявил, что его личное внимание играет значительную роль в этом деле.

Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что его заявление не направлено против Украины или украинского народа.

"Это заявление не направлено ни против Украины, ни против украинского народа. Украина зависит от доверия своих союзников", — говорится в письме.

Ермолаев также подчеркнул, что он вместе с адвокатами продолжит сотрудничать с соответствующими органами в интересах расследования, и обратился к властям Монако, Франции и Украины с просьбой обеспечить защиту своих родственников и свидетелей по этому делу до тех пор, пока все причастные не будут привлечены к ответственности

Кроме того, вспоминая сам момент взрыва, бизнесмен подчеркнул, что исполнители якобы видели рядом с ним женщину и ребенка перед тем, как было приведено в действие взрывное устройство. По его словам, исполнители намеревались "убить всех троих".

Взрыв в Монако — последние новости

14 июля "Украинская правда" сообщила, что к организации теракта в Монако могут быть причастны двое мужчин, которые уже являются подозреваемыми по делу об убийстве Анастасии Березовской. Ранее подозрение в убийстве Березовской было предъявлено действующему сотруднику ГУР Владиславу Реуту и бывшему сотруднику СБУ Виталию Жиковичу.

10 июля генеральный прокурор Монако Стефан Тибо сообщил, что расследование по делу о покушении на Ермолаева продолжается. Он добавил в беседе с журналистами BFMTV, что "все версии остаются актуальными и находятся на стадии расследования". Состояние пострадавшего в результате взрыва к тому моменту улучшилось.