Взрыв в Монако: подозреваемые в убийстве Березовской могли организовать покушение на Ермолаева, – УП

К организации теракта в Монако могут быть причастны двое мужчин, которые уже являются подозреваемыми по делу об убийстве Анастасии Березовской. По данным источников, они сотрудничают со следствием, а их показания помогают правоохранителям воссоздать обстоятельства подготовки покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева, в отношении которого введены санкции.

Как пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседников, близких к расследованию, следователи считают, что организаторами теракта в Монако были кураторы Анастасии Березовской — действующий сотрудник ГУР Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович. Именно им ранее было предъявлено подозрение в убийстве женщины.

По информации источников, оба фигуранта решили сотрудничать со следствием и дали подробные показания. Их показания по ключевым эпизодам дела совпадают, что, по словам собеседников издания, позволяет следователям шаг за шагом восстанавливать полную картину событий.

По версии подозреваемых, Анастасия Березовская, которую следствие считает непосредственной исполнительницей покушения на Вадима Ермолаева, несколько лет проживала в Германии вместе с сыном, имея статус беженки. Одним из мотивов её участия в операции, как утверждают фигуранты, были деньги — якобы женщина хотела заработать на покупку дома в Украине. Они также рассказали, что ей оплачивали поездки, проживание, аренду автомобилей и другие расходы.

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Кроме того, подозреваемые заявили, что, помимо покушения на бизнесмена, Березовская якобы участвовала и в других операциях, среди которых упоминается деятельность, связанная с блогером Анатолием Шарием.

Одним из важнейших эпизодов в деле стали показания об изготовлении взрывного устройства. По данным источников, Владислав Реут признал, что изготовил электронный узл инициирования, запускающий детонацию основного заряда. Также он уточнил, что этот элемент замаскировали под детскую игрушечную машинку, переправили через Германию, а уже там Березовская привела взрывное устройство в рабочее состояние.

В то же время Виталий Жикович утверждает, что женщина не могла самостоятельно изготовить такое устройство, поскольку для этого требовались специальные знания и навыки. Кроме того, один из подозреваемых сообщил, что первоначальный замысел операции предусматривал похищение Вадима Ермолаева, однако позже план якобы изменили и решили совершить покушение.

Кроме того, следователи проверяют версию, согласно которой после того, как французские правоохранительные органы установили личность исполнителя, её могли убить, чтобы она не смогла рассказать о других участниках операции.

Источники также отмечают, что действующего офицера ГУР Владислава Реута характеризуют как высококвалифицированного специалиста по минно-взрывному делу. В настоящее время правоохранительные органы продолжают сопоставлять полученные показания с другими доказательствами, а расследование продолжается.

Кроме того, в Офисе генерального прокурора журналистам пояснили, что на данный момент Владиславу Реуту и Виталию Жиковичу предъявлено подозрение только по делу об убийстве Анастасии Березовской.

Взрыв в Монако — что об этом известно

Напомним, в конце июня возле жилого дома в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его 13-летний сын и ещё одна женщина. Впоследствии правоохранительные органы объявили в международный розыск украинку Анастасию Березовскую, подозреваемую в причастности к покушению.

Уже в начале июля Березовскую нашли мертвой под Киевом с огнестрельными ранениями. По подозрению в её убийстве задержали действующего сотрудника ГУР и бывшего сотрудника правоохранительных органов, которых сначала также проверяли на возможную причастность к покушению на Ермолаева из-за финансовых переводов этой женщине.

Кроме того, 9 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в отношении двух подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской — Виталия Жиковича и сотрудника ГУР Владислава Реута. Оба были взяты под стражу без права освобождения под залог.

Также Фокус писал, что СБУ заявила об обнаружении подвала, где, по версии следствия, могла незаконно содержаться Анастасия Березовская. В то же время адвокат Виталия Жиковича утверждал, что это помещение было обычным укрытием, а не местом для пыток.

В то же время Вадим Ермолаев, по словам генерального прокурора Монако Стефана Тибо, постепенно идет на поправку после взрыва, однако его состояние пока не позволяет провести допрос. Расследование инцидента продолжается, а правоохранительные органы пока не установили мотивы преступления.