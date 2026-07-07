Взрыв в Монако: под Киевом нашли мертвой женщину, которую подозревали в покушении на Ермолаева, — СМИ

Вечером 6 июля под Киевом обнаружили тело женщины, которую подозревали в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, в отношении которого введены санкции. По предварительным данным, её застрелили.

Об этом сообщили источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

По их данным, тело обнаружили около 23:00 6 июля.

Собеседники издания также сообщили, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.

Другой источник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что по этому делу уже задержаны два подозреваемых. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки, другой — бывшим сотрудником правоохранительных органов. Пока других подробностей дела не сообщается.

Что известно о покушении на Вадима Ермолаева в Монако

Напомним, 29 июня возле жилого дома в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Самые тяжелые травмы получила 46-летняя Анна Насобина — она лишилась обеих ног и находится в критическом состоянии. Также ранения получил украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а его 13-летний сын получил травмы, однако врачи оценивают его состояние как стабильное.

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Ранее "Фокус" сообщал, что 1 июля правоохранители задержали иностранца, которого проверяли на причастность к взрыву. Однако уже в тот же день его отпустили.

Позже СМИ сообщили, что к покушению может быть причастна женщина украинского происхождения. По информации журналистов, камеры видеонаблюдения зафиксировали её неподалёку от дома Ермолаева за несколько минут до взрыва. Через 36 часов после инцидента прокуратура Монако установила личность подозреваемой и объявила её в международный розыск через Интерпол.

Впоследствии стало известно, что речь идет об Анастасии Березовке, уроженке Луганской области. По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения она уехала в Европу в качестве беженки, а в Германии правоохранительные органы провели обыски в её квартире.