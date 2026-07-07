Вибух у Монако: під Києвом знайшли мертвою жінку, яку підозрювали у замаху на Єрмолаєва, — ЗМІ

Під Києвом увечері 6 липня виявили тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. За попередньою інформацією, її застрелили.

Про це повідомили джерела "Української правди" у правоохоронних органах.

За їхніми даними, тіло знайшли близько 23:00 6 липня.

Співрозмовники видання також повідомили, що жінка перебувала за межами України з 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року.

Інше джерело "Української правди" у правоохоронних органах заявило, що у цій справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший — колишнім співробітником правоохоронних органів. Наразі інших подробиць справи не повідомляють.

Що відомо про замах на Вадима Єрмолаєва в Монако

Нагадаємо, 29 червня біля житлового будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждали троє людей. Найважчі травми отримала 46-річна Анна Насобіна — вона втратила обидві ноги й перебуває у критичному стані. Поранень також зазнав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, а його 13-річний син отримав травми, проте лікарі оцінюють його стан як стабільний.

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв, що 1 липня правоохоронці затримали іноземця, якого перевіряли на причетність до вибуху. Однак уже того ж дня його звільнили.

Пізніше медіа повідомили, що до замаху може бути причетна жінка українського походження. За інформацією журналістів, камери відеоспостереження зафіксували її неподалік будинку Єрмолаєва за кілька хвилин до вибуху. Через 36 годин після інциденту прокуратура Монако встановила особу підозрюваної та оголосила її в міжнародний розшук через Інтерпол.

Згодом стало відомо, що йдеться про Анастасію Березівку, уродженку Луганської області. За даними ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення вона виїхала до Європи як біженка, а в Німеччині правоохоронці провели обшуки в її помешканні.