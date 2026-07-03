Розслідування вибуху в Монако: у Німеччині обшукали квартиру підозрюваної українки, — ЗМІ

У Німеччині правоохоронці провели обшуки у квартирі 39-річної українки, яку розшукують у справі про вибух у Монако, внаслідок якого тяжко постраждали троє людей. Слідчі припускають, що жінка може бути причетною до організації злочину, а вилучені під час обшуків речі вже передали правоохоронцям Монако.

У матеріалі німецького видання Der Spiegel йдеться, що слідчі Монако встановили зв'язок підозрюваної з федеральною землею Гессен, після чого німецька поліція провела обшуки за місцем її проживання.

За даними прокуратури та кримінальної поліції землі Гессен, правоохоронці обшукали квартиру жінки в районі Майн-Таунус. Також вони вилучили автомобіль, яким вона користувалася. Усі знайдені під час слідчих дій речі вже передано владі Монако, яка продовжує розслідування.

Наразі українку розшукують за міжнародним ордером на арешт. Слідчі вважають, що під час підготовки злочину вона могла переодягнутися в чоловіка, щоб не привертати до себе увагу. В цілому, справу розслідують як замах на вбивство із застосуванням вибухівки.

Відео дня

Як пише Der Spiegel, жінка, яку розшукують — Анастасія Березівка, уродженка Луганської області. Після початку повномасштабної війни вона приїхала до Німеччини як біженка у березні 2022 року. Спочатку жінка жила у центрі тимчасового розміщення, а пізніше була зареєстрована в місті Гофгайм-на-Таунус.

За інформацією французьких правоохоронців, жінка ймовірно мала досвід полювання та доступ до легальної зброї. Водночас раніше вона не потрапляла в поле зору німецьких правоохоронних органів.

Слідчі також припускають, що підозрювана могла діяти не сама. У межах розслідування затримували двох чоловіків, однак після перевірки їх відпустили, оскільки доказів їхньої безпосередньої участі у вибуху не знайшли.

Що стало причиною вибуху, поки достеменно невідомо. Правоохоронці перевіряють різні версії — від можливих зв'язків з організованою злочинністю до особистих мотивів. Водночас наразі немає жодних підтверджень того, що до цієї справи можуть бути причетні спецслужби.

Варто зауважити, що внаслідок вибуху в Монако тяжкі поранення дістали троє людей. За даними ЗМІ, найбільше постраждала 46-річна Анна Насобіна, яка втратила обидві ноги та перебуває у критичному стані. Також серйозних травм зазнав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, а їхній 13-річний син отримав поранення, однак його стан лікарі оцінюють як стабільний.

В цілому, через 36 годин після вибуху, прокуратура Монако вже встановила особу підозрюваної у справі про вибух біля житлового будинку, де постраждав Вадим Єрмолаєв, та оголосила її в міжнародний розшук через Інтерпол. Наразі жінці інкримінують замах на вбивство, закладення вибухівки та змову з іншими особами.

Крмі того, у розшуковому орієнтуванні зазначено, що підозрювана має темне волосся та велике татуювання на правій руці — від плеча до ліктя, яке, ймовірно, зображує змію. Також слідчі припускають, що під час візиту до поліцейської дільниці, де вона забирала свій автомобіль зі штрафмайданчика, жінка назвалася вигаданим ім'ям.