З татуюванням змії: Інтерпол оголосив у розшук українку за підозрою у вибуху в Монако, відомі ім'я та прізвище

Інтерпол оголосив у розшук українку Анастасію Березовську, яка проживає в Німеччині, видавши "червоне повідомлення".

39-річна жінка — головна підозрювана у справі про замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако, повідомляє місцеве видання Nice-Matin.

Згідно з описом, у неї темне волосся, а на правій руці, від плеча до ліктя, є татуювання, можливо, змії.

Фото: Скриншот

За інформацією журналістів, вона забрала свою машину зі штрафного майданчика за кілька днів до вибуху. Ще 26 червня жінка, як стверджує видання з посиланням на свої джерела, оглядала місце майбутньої події.

На фотографіях видно, як вона їде по кільцевій розв’язці "Реверан-Пер-Луї-Фролла", на початку однойменної вулиці, де бомба вибухнула через три дні, 29 червня о 20:58.

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Фотографії головної підозрюваної французька судова поліція отримала вчора, 2 липня. На знімках вона була зафіксована біля стійки реєстрації поліцейського відділку Босолей, куди прийшла, щоб забрати конфіскований автомобіль у Ментоні.

Фото ймовірної підозрюваної Анастасії Березовської Фото: Скрин відео

Найімовірніше, жінка назвалася вигаданим ім’ям, припускають правоохоронці.

Підозрюваній інкримінують одразу кілька злочинів: замах на вбивство та співучасть, встановлення вибухівки на громадській дорозі та змову з іншими особами. Розслідування ведуть троє суддів.

Вибух у Монако: що відомо

У понеділок, 29 червня 2026 року, на сходах будівлі на вулиці Реверанд-Пер-Луї-Фролла в Монако вибухнув вибуховий пристрій. Постраждало кілька людей. Пізніше з’ясувалося, що постраждалими є український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний підліток. Усіх трьох госпіталізували.

Очевидці розповіли, що з місця злочину втікав чоловік у темній сорочці та панамі. Його зафіксували камери відеоспостереження в місті Босолей, перш ніж поліція втратила його з поля зору в глухому куті.

Місце вибуху в Монако Фото: З відкритих джерел

2 липня видання France Info повідомило, що слідство вийшло на підозрювану після свідчень очевидця та перевірки записів з камер відеоспостереження поблизу місця події. Головною підозрюваною у справі назвали жінку українського походження, щодо якої наразі триває розслідування. Імовірно, їй близько 30 років. ЗМІ пишуть, що підозрювана могла покинути Монако після вибуху й втекти до Італії.

Видання Nice-Matin у четвер повідомило, що жінка, яка найбільше постраждала внаслідок вибуху в Монако, — це дочка колишнього заступника прокурора Дніпропетровської області Анна Насобіна. Вибухова хвиля відірвала жінці обидві ноги.

За даними британських ЗМІ, Анна Насобіна є супутницею українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, якого слідство розглядає як ймовірну ціль нападу. Разом вони виховують 13-річного сина, який також отримав поранення під час вибуху. Водночас Єрмолаєв офіційно одружений і має чотирьох дітей. Його дружина повідомила українським ЗМІ, що в момент інциденту не перебувала разом із чоловіком у Монако.

1 липня поліція вже затримала іноземця, якого підозрювала у замаху на Єрмолаєва. Однак незабаром після перевірки його відпустили.

Раніше видання Le Figaro опублікувало версії слідчих щодо вибуху в Монако. В одній із версій подій, про які вдалося дізнатися журналістам, фігурує Служба безпеки України.

Нагадаємо, хто і чому хотів вбити Єрмолаєва.