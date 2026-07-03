С татуировкой змеи: Интерпол объявил в розыск украинку по подозрению во взрыве в Монако, известны имя и фамилия

Интерпол объявил в розыск украинку Анастасию Березовскую, которая проживает в Германии, выдав "красное уведомление".

39-летняя женщина — главная подозреваемая в деле о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщает местное издание Nice-Matin.

Согласно описанию, у нее темные волосы, а на правой руке, от плеча до локтя, есть татуировка, возможно, змеи.

Фото: Скриншот

По информации журналистов, она забрала свою машину со штрафстоянки за несколько дней до взрыва. Еще 26 июня женщина, утверждает издание со ссылкой на свои источники, осматривала место будущего происшествия.

На фотографиях видно, как она ездит по кольцевой развязке Реверан-Пер-Луи-Фролла, в начале одноименной улицы, где бомба взорвалась три дня спустя, 29 июня в 20:58.

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Фотографии главной подозреваемой французская судебная полиция получила вчера, 2 июля. На снимках она была запечатлена у стойки регистрации полицейского участка Босолей, куда пришла забрать конфискованную машину в Ментоне.

Фото предполагаемой подозреваемой Анастасии Березовской Фото: Скрин видео

Скорее всего, женщина представилась вымышленным именем, предполагают правоохранители.

Подозреваемой инкриминируют сразу несколько преступлений: покушение на убийство и соучастие, установка взрывчатки на общественной дороге и сговор с другими лицами. Расследование ведут трое судей.

Взрыв в Монако: что известно

В понедельник, 29 июня 2026 года, на ступенях здания на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла в Монако сработало взрывное устройство. Пострадали несколько человек. Позже выяснилось, что пострадавшие — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний подросток. Всех троих госпитализировали.

Очевидцы рассказали, что с места преступления убегал мужчина в темной рубашке и панаме. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения в городе Босолей, прежде чем полиция потеряла его из виду в тупике.

Место взрыва в Монако Фото: Из открытых источников

2 июля издание France Info сообщило, что следствие вышло на подозреваемую после показаний очевидца и проверки записей с камер видеонаблюдения вблизи места происшествия. Главной подозреваемой по делу назвали женщину украинского происхождения, в отношении которой в настоящее время ведется расследование. Предположительно, ей около 30 лет. СМИ пишут, что подозреваемая могла покинуть Монако после взрыва и сбежать в Италию.

Издание Nice-Matin в четверг сообщило, что женщина, наиболее пострадавшая в результате взрыва в Монако, — это дочь бывшего заместителя прокурора Днепропетровской области Анна Насобина. Взрывная волна оторвала женщине обе ноги.

По данным британских СМИ, Анна Насобина является спутницей украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, которого следствие рассматривает в качестве вероятной цели нападения. Вместе они воспитывают 13-летнего сына, который также получил ранения во время взрыва. В то же время Ермолаев официально женат и имеет четверых детей. Его жена сообщила украинским СМИ, что в момент инцидента не находилась вместе с мужем в Монако.

1 июля полиция уже задерживала иностранца, которого подозревала в покушении на Ермолаева. Однако вскоре после проверки его отпустили.

Ранее издание Le Figaro публиковало версии следователей о взрыве в Монако. В одной из версий событий, о которых удалось узнать журналистам, фигурирует Служба безопасности Украины.

Напомним, кто и почему хотел убить Ермолаева.