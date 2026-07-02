Покушение на Ермолаева в Монако: главной подозреваемой по делу стала украинка, — СМИ

В Монако правоохранительные органы продолжают расследование взрыва, в результате которого пострадали три человека, в том числе украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его семья. Главной подозреваемой по делу следователи называют женщину украинского происхождения, которую в настоящее время разыскивают.

Как сообщает издание France Info, следствие вышло на подозреваемую после показаний очевидца и проверки записей с камер видеонаблюдения вблизи места взрыва.

По информации журналистов, подозреваемой женщине может быть более 30 лет. Как известно, камеры зафиксировали её за несколько минут до взрыва недалеко от дома, где проживает Вадим Ермолаев с семьёй. Речь идёт о небольшой площади рядом с резиденцией бизнесмена. После инцидента подозреваемая, вероятно, покинула Монако и могла сбежать в Италию. Следователи также проверяют версию о возможных сообщниках.

В целом, в результате взрыва пострадали три человека, в том числе 58-летний Вадим Ермолаев, которого французские СМИ называют одним из самых богатых уроженцев Украины.

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Фото с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен человек перед взрывом в Монако Фото: Из открытых источников

Также травмы получили ещё два человека — его сожительница и их общий сын. По словам генерального прокурора Монако Стефана Тибо, жизни самого бизнесмена ничего не угрожает. В то же время женщина, пострадавшая во время взрыва, находится в критическом состоянии. А 13-летний подросток получил легкие травмы.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства взрыва, а также проверяют возможные мотивы преступления. Официально подробности дела пока не разглашаются, однако следствие ведется сразу по нескольким версиям.

Взрыв в Монако — что известно

Напомним, что взрыв произошел 29 июня, и сразу после происшествия следователи начали проверять версию об умышленном подрыве. По предварительной информации, возле дома могло быть спрятано самодельное взрывное устройство с металлическими деталями внутри.

В то же время записи с камер наблюдения зафиксировали неизвестного, который перед взрывом оставил возле здания рюкзак и быстро покинул место происшествия. После этого он направился в сторону французского города Босолей. По данным правоохранительных органов, человек был одет в светлую одежду, а лицо частично скрывал головной убор.

В настоящее время следствие рассматривает несколько возможных мотивов и обстоятельств взрыва. Французские правоохранительные органы сотрудничают с украинскими коллегами и проверяют, могли ли к инциденту быть причастны преступные группировки или лица, связанные со схемами мошеннических колл-центров.

Впоследствии в СМИ появились сообщения о том, что человек, подозреваемый в установке взрывчатки, мог покинуть территорию Монако и уехать в Италию. Также журналисты выдвигали различные предположения о возможной причастности СБУ, однако ни одна из версий пока официально не подтверждена.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что 1 июля правоохранители задержали одного иностранца, который мог быть причастен к делу. Однако позже в тот же день мужчину отпустили.