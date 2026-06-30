Теракт в Монако: СМИ раскрыли новые подробности, опубликованы фото подозреваемого

В Монако обнародовали новые подробности взрыва возле жилого дома, в результате которого, возможно, пострадали трое членов украинской семьи, в том числе бизнесмен Вадим Ермолаев. Правоохранительные органы разыскивают мужчину, запечатленного камерами видеонаблюдения.

Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил, что взрыв, вероятно, был террористическим актом. По его словам, взрыв произошёл из-за заминированной посылки, а взрывное устройство, по предварительным данным, содержало болты и металлическую дробь.

По данным издания, камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, оставившего рюкзак в холле жилого дома на улице Реверенд Пер Луи Фролла недалеко от границы с Францией. После этого он пешком скрылся в направлении французского города Босолей. По информации BFMTV, подозреваемый был одет в светлые брюки, черную куртку и черную шляпу, которая частично закрывала лицо.

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В момент взрыва в дом заходили и другие люди, однако пока неизвестно, были ли они целью нападения. Помимо трёх членов украинской семьи, помощь оказали ещё четырём людям, которые получили порезы от разбитого стекла или пережили сильный стресс.

Пострадавших доставили в больницы французской Ниццы. Двоих взрослых госпитализировали в больницу Pasteur, а 13-летнего мальчика — в детскую больницу Lenval.

В Монако после взрыва усилили меры безопасности. На месте работают саперы и следователи, а на границе с Францией установлены дополнительные посты жандармерии.

"Важно установить круг общения пострадавших и выяснить, могут ли другие люди находиться в опасности", — заявил Кристоф Мирман.

Подробности теракта в Монако

Взрыв произошел вечером 29 июня возле площади Мулен в Монако. По данным Le Figaro, тяжкие ранения получили трое членов одной украинской семьи — Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын.

Издание отмечает, что Ермолаев проживает в Монако с начала полномасштабной войны в Украине. В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против бизнесмена. По информации, которую приводит Le Figaro со ссылкой на украинские СМИ и источники в украинских спецслужбах, причиной стало продолжение его алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму.

Что известно о Вадиме Ермолаеве

Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен, которого ранее называли одним из крупнейших застройщиков Днепра, а также владельцем агропромышленного и спиртового бизнеса. В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении него.

По данным СБУ, бизнесмен через подставных лиц перерегистрировал свои предприятия в оккупированном Крыму в соответствии с российским законодательством и в течение длительного времени уплачивал налоги в бюджет РФ.

Напомним, что в декабре 2025 года издание "Украинская правда" сообщало, что на Кипре был задержан сын бизнесмена — Артур Ермолаев.