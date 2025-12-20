На Кипре задержали сына днепровского бизнесмена Ермолаева, находящегося под санкциями, — УП

Артура Ермолаева, сына подсанкционного днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева, задержали на Кипре. Вадим Ермолаев, по данным СБУ, перерегистрировал свой бизнес в Крыму по российским законам и на протяжении многих лет платил налоги РФ.

Задержание его сына, Артура Ермолаева, связывают с деятельностью колл-центров. Об этом 20 декабря сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в кругах бизнеса.

Собеседники уточнили, что Ермолаева задержали еще 4 декабря, когда тот пытался вылететь в Дубай. Его задержали по запросу Интерпола.

Также источники сообщили изданию, что ожидается экстрадиция Артура Ермолаева в Эстонию.

Кто такие Вадим и Артур Ермолаевы

Вадим Ермолаев — агробарон, спиртозаводчик и один из крупнейших застройщиков Днепра, рассказывало "Громадське". Его состояние до начала полномасштабного вторжения украинский Forbes оценил в 221 миллион долларов. Сам Вадим Ермолаев утверждал, что отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор является гражданином Кипра.

В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский подписал санкции СНБО против бизнесмена. Как выяснили в СБУ, Вадим Ермолаев через подставных лиц перерегистрировал свой бизнес в Крыму по российским законам и в течение многих лет платил налоги в казну РФ.

У Артура Ермолаева, как писало "Громадське", было в собственности 50 гектаров земли в разных регионах Украины.

В августе 2024 года СМИ выяснили, что гранит для национального военного мемориального кладбища, которое должны построить в лесу возле села Мархалевка под Киевом, будет поставлять группа компаний "Алеф". Она принадлежит подсанкционному бизнесмену Вадиму Ермолаеву.

В августе 2024 года издание "СтопКор" разоблачило мошеннический колл-центр в Соломенском районе Киева, принадлежавший Вадиму Ермолаеву. В то время он действовал, несмотря на санкции.

