В Одессе задержали заместителя руководителя БЭБ Скупинского: чиновнику инкриминируют государственную измену

Правоохранители разоблачили заместителя руководителя Бюро экономической безопасности Одесской области, который, по данным следствия, продолжал вести бизнес на оккупированной Луганщине и платил налоги в бюджет России. Чиновнику инкриминируют государственную измену и проверяют его связи с другими предпринимателями, причастными к деятельности на территории так называемой ЛНР.

Related video

В Одессе правоохранители задержали заместителя руководителя регионального Бюро экономической безопасности (БЭБ), которого подозревают в ведении предпринимательской деятельности на территории так называемой ЛНР и уплате налогов в бюджет России. Чиновнику инкриминируют государственную измену. Как сообщает УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный — заместитель руководителя БЭБ в Одесской области Олег Скупинский.

По данным Одесской областной прокуратуры, чиновник был соучредителем компании, которая с 2013 года работает в Луганской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он не только сохранил долю в предприятии, но и продолжил получать прибыль от его деятельности.

Прокуратура отмечает, что предприятие до сих пор функционирует на временно оккупированной территории, платит налоги в бюджет Российской Федерации и фактически способствует финансированию вооруженной агрессии против Украины.

Задержание заместителя руководителя Бюро экономической безопасности Фото: СБУ

"На официальном сайте компании размещены материалы с призывами поддерживать российских военных и ссылки на ресурсы для сбора средств на нужды оккупационных сил", — сообщили в прокуратуре.

Кроме Скупинского, задержан также бизнесмен из Днепра, который владеет второй половиной уставного капитала этой же компании. Обоим подозреваемым объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По информации Службы безопасности Украины, предприятие подозреваемого было зарегистрировано по законодательству России в 2023 году. Чиновник БЭБ владеет 50% его уставного капитала. По данным следствия, компания сдает в аренду офисные помещения коммерческим структурам и общественным организациям в Луганске, которые перечисляют средства на нужды армии РФ.

В БЭБ отметили, что разоблачение произошло при содействии нового директора ведомства Александра Цивинского. Против задержанного открыто уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Бюро экономической безопасности Украины создано в 2021 году для борьбы с экономическими преступлениями и коррупционными схемами. В последние месяцы ведомство проводит внутренние проверки добропорядочности своих сотрудников, в частности на региональном уровне.

Как сообщал Фокус, в августе Александр Цивинский приступил к работе в должности директора Бюро экономической безопасности. В обращении к коллегам и общественности он отметил принципы прозрачности и высоких стандартов работы.

Фокус также писал, что недавно в Одессе БЭБ разоблачило схему уклонения от налогов на 4 млрд гривен.