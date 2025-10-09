В Одесі затримали заступника керівника БЕБ Скупінського: посадовцю інкримінують державну зраду

Правоохоронці викрили заступника керівника Бюро економічної безпеки Одеської області, який, за даними слідства, продовжував вести бізнес на окупованій Луганщині та сплачував податки до бюджету Росії. Посадовцю інкримінують державну зраду та перевіряють його зв’язки з іншими підприємцями, причетними до діяльності на території так званої ЛНР.

В Одесі правоохоронці затримали заступника керівника регіонального Бюро економічної безпеки (БЕБ), якого підозрюють у веденні підприємницької діяльності на території так званої ЛНР та сплаті податків до бюджету Росії. Посадовцю інкримінують державну зраду. Як повідомляє УНІАН з посиланням на джерело у правоохоронних органах, затриманий — заступник керівника БЕБ в Одеській області Олег Скупінський.

За даними Одеської обласної прокуратури, посадовець був співзасновником компанії, що з 2013 року працює в Луганській області. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він не лише зберіг частку у підприємстві, а й продовжив отримувати прибутки від його діяльності.

Прокуратура зазначає, що підприємство досі функціонує на тимчасово окупованій території, сплачує податки до бюджету Російської Федерації та фактично сприяє фінансуванню збройної агресії проти України.

Затримання заступника керівника Бюро економічної безпеки Фото: СБУ

"На офіційному сайті компанії розміщено матеріали із закликами підтримувати російських військових і посилання на ресурси для збору коштів на потреби окупаційних сил", — повідомили в прокуратурі.

Окрім Скупінського, затримано також бізнесмена з Дніпра, який володіє другою половиною статутного капіталу цієї ж компанії. Обом підозрюваним оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За інформацією Служби безпеки України, підприємство підозрюваного було зареєстроване за законодавством Росії у 2023 році. Посадовець БЕБ володіє 50% його статутного капіталу. За даними слідства, компанія здає в оренду офісні приміщення комерційним структурам і громадським організаціям у Луганську, які перераховують кошти на потреби армії РФ.

У БЕБ наголосили, що викриття відбулося за сприяння нового директора відомства Олександра Цивінського. Проти затриманого відкрито кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України створено у 2021 році для боротьби з економічними злочинами та корупційними схемами. В останні місяці відомство проводить внутрішні перевірки щодо доброчесності своїх співробітників, зокрема на регіональному рівні.

Як повідомляв Фокус, у серпні Олександр Цивінський розпочав роботу на посаді директора Бюро економічної безпеки. У зверненні до колег і громадськості він наголосив на принципах прозорості та високих стандартів роботи.

Фокус також писав, що нещодавно в Одесі БЕБ викрило схему ухилення від податків на 4 млрд гривень.